Neuer Persona-Ableger hat jetzt eine Steam-Seite, aber die enttäuscht westliche Persona-Fans leider

Persona 5: The Phantom X hat nun eine offizielle Store-Seite auf Steam erhalten – allerdings vorerst nur für die chinesische Version des Spiels. Die Hoffnung der Persona-Fans, dass mit der Steam-Version auch eine lokalisierte Fassung des Ablegers an den Start geht, scheint sich auch in Luft aufzulösen.

In China ist „The Phantom X“ schon lange auf Mobilgeräten spielbar, erst vor wenigen Tagen ging Update 4.0 mit neuen Inhalten an den Start. Als man diese Inhalte vor etwa zwei Wochen vorstellte, kündigte man im Livestream auch die Steam-Version an.

Auch ein „Oversea-Release“ fand dabei erneut Erwähnung, doch der scheint nicht mit der Veröffentlichung der Steam-Version zusammenzufallen. Die Steam-Seite bestätigt nämlich, dass die Version ausschließlich vereinfachtes Chinesisch für Untertitel, Benutzeroberfläche und Audio unterstützt. Japanische Sprachausgabe ist jedoch ebenfalls verfügbar.

Die Veröffentlichung des Spiels in Japan ist bereits auf dem Plan. Persona 5: The Phantom X wurde im Rahmen der Tokyo Game Show im September für Japan angekündigt. Wann das Spiel im Westen erscheint, bleibt damit jedoch auch heute weiterhin unklar. Die Steam-Seite von Persona 5: The Phantom X könnt ihr euch hier ansehen.

Das Spiel ist ein Spin-off von Persona 5 und ein Free-to-Play-Titel. Fans kehren erneut in das Metaverse zurück, allerdings mit einigen grundlegenden Änderungen im Gameplay. So ersetzt ein klassisches Energie-System das aus der Hauptreihe bekannte Kalender-System. Diese Energie regeneriert sich entweder über Zeit oder kann durch Währung wiederhergestellt werden. Zudem wird ein Gacha-System eingeführt, über das Charaktere wie die Phantom Thieves aus dem Originalspiel beschwört werden können.

via GameRant, Siliconera, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus