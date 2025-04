Das ist der bisher deutlichste Teaser auf ein Final Fantasy IX Remake, glauben Fans

Square Enix lässt Fans von Final Fantasy IX nicht zur Ruhe kommen. Man kann es kaum anders sagen. Die Hoffnungen auf die Ankündigung des schon lange gemunkelten Remakes zum Spiel wurden bei der Nintendo Direct zur Switch 2 enttäuscht.

Bevor die Gerüchteküche kalt wird, heizt Square Enix sie aber wieder an. Nachdem zuletzt die groß ausgerufenen Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag des Spiels die Hoffnungen keimen ließen, glauben jetzt viele Fans, dass ein Tweet von Square Enix der bisher deutlichste Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung eines Remakes sein könnte.

Square Enix hat nämlich mit einem neuen Beitrag bei Twitter für Furore gesorgt. In dem Beitrag wurde ein Zitat aus der Schlussszene des Spiels geteilt: „My memories will be part of the sky…“. Begleitet wurde das Bild von der Nachricht „If you know, you know“ sowie einem weinenden Emoji.

„Final Fantasy IX Remake Seemingly Teased by Square Enix“, titelt Insider Gaming. Soweit würden wir vielleicht nicht gehen, aber natürlich sie die Gerüchte um ein Remake derart hartnäckig, dass man inzwischen schon fast glaubt, das Remake wäre längst offiziell. Ist es natürlich nicht.

Eine lange Geschichte …

Ein mögliches Remake oder eine Neuauflage von Final Fantasy IX nicht erst seit gestern Thema. Alles fing an mit dem Nvidia-Leak von 2021. Dann war lange Ruhe, doch von der Liste haben sich nach und nach selbst die unwahrscheinlichsten Projekte wie Tactics Ogre Reborn bewahrheitet.

Das schürte die Spekulationen wieder an und über die Jahre haben mehrere Insider die Existenz eines Final Fantasy IX Remakes bestätigt. Nicht zuletzt auch Journalist Jeff Grubb. Und selbst der alles andere als windige Jason Schreier äußerte öffentlich seine Hoffnungen. Passend dazu war auch ein Anime in Planung, der jedoch vorläufig an der Insolvenz des Animationsstudios scheiterte …

Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project