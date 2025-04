Smash-Macher entwickelt Kirby Air Riders gemeinsam mit Bandai Namco

Nintendo überraschte Fans in der „Nintendo Switch 2“-Direct mit der Ankündigung von Kirby Air Riders. Noch überraschender war die Information, dass das Spiel unter der Leitung von Masahiro Sakurai entwickelt wird.

Bisher war Kirby Air Ride das letzte Kirby-Spiel von 2003, das unter seiner Leitung entstand. In den letzten Jahren widmete er sich vor allem Super Smash Bros. Ultimate und seinem eigenen YouTube-Kanal.

Wie schon bei früheren Projekten arbeitet Sakurai bei Kirby Air Riders wieder mit Bandai Namco zusammen. Dies gab er in einem Tweet bekannt. Bandai Namco arbeitete bereits an Super Smash Bros. für Wii U und 3DS sowie an Super Smash Bros. Ultimate. Letzteres ist der erfolgreichste Teil der Serie.

Zu Kirby Air Riders kann Sakurai noch keine weiteren Informationen geben. Das Entwicklerteam arbeite aber hart an dem Spiel, schreibt er in seinem Tweet weiter. Kirby Air Riders soll später in diesem Jahr für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der Ankündigungstrailer

via Siliconera, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo