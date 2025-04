Auf diese Gemeinsamkeit mit Final Fantasy XV hätte Lost Soul Aside wohl gern verzichtet

Das lang ersehnte und ebenso lange entwickelte Lost Soul Aside ist spätestens seit der State of Play im Februar wieder zurück auf der großen Bühne. Damals verkündeten Ultizero Games und Sony Interactive Entertainment mit dem 30. Mai den konkreten Termin des Action-RPGs.

Der hat allerdings nicht Bestand: Wie man mitteilte, wird Lost Soul Aside exakt einen Monat vor seiner geplanten Veröffentlichung verschoben. Man plant jetzt mit dem 29. August 2025 und geht so auch Elden Ring Nighreign aus dem Weg, das ebenfalls in den letzten Mai-Tagen erscheint. Mit der Verschiebung macht Lost Soul Aside eine weitere Parallele zu Final Fantasy XV auf.

Auch Final Fantasy XV wurde anno 2016 kurz vor der Veröffentlichung um einige Wochen verschoben. Zugegeben, Square Enix hatte den ursprünglichen Termin noch ein Stück pompöser enthüllt. Director und Producer Hajime Tabata bezeichnete die kurzfristige Verschiebung von Final Fantasy XV kürzlich rückblickend als „den größten Fehler“.

2016 erstmals angekündigt

Zurück zu Lost Soul Aside: Das Action-RPG wurde 2016 erstmals angekündigt, also im Launchjahr von Final Fantasy XV. Indie-Entwickler Yang Bing machte aus seiner Begeisterung für Final Fantasy XV damals keinen Hehl. Und wie viele andere Final-Fantasy-Fans schien er insbesondere dem düsteren, vergessenen „Versus“-Teil des Spiels nachzutrauern.

Es folgten viele Jahre der Entwicklung, schließlich auch unter dem „China Hero Project“-Banner von Sony Interactive Entertainment. Jetzt geht es auf die Zielgerade und die kleine Verschiebung werden Interessierte im Kontext der Gesamtdauer der Entwicklung wohl auch noch verkraften können.

Wie sich Lost Soul Aside nicht nur von Final Fantasy XV, sondern auch von Bayonetta und Devil May Cry inspirieren ließ, das verriet Game Director Yang Bing kürzlich in einem Interview, welches wir hier für euch zusammengefasst haben.

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony Interactive Entertainment, Ultizero Games