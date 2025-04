Analyst sieht in Abo-Diensten wie PS Plus und Game Pass „nicht die Zukunft des Gaming“

PlayStation hat kürzlich in mehreren Ländern zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren die Preise für PS Plus erhöht, und „Xbox Game Pass“-Abonnements wurden 2024 teurer. Dennoch haben beide Dienste in den letzten Monaten eine ganze Reihe spannender Titel und Updates erlebt.

Gerade letzterer Dienst erfreut seine AbonnentInnen aktuell mit diversen Prestige-Titeln wie Clair Obscur, Blue Prince oder auch die Shadow-Drop-Neuauflage von Elder Scrolls: Oblivion.

Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, als würde dieses Geschäftsmodell aus der Mode kommen, stellt Mat Piscatella – Videospielanalyst und Executive Director des Marktforschungsunternehmens Circana – eben dies in Aussicht. Via BlueSky schreibt Piscatella, dass PS Plus und Xbox Game Pass „sicherlich nicht DIE Zukunft“ der Gaming-Branche seien.

Piscatella nahm diesen Post als Reaktion auf die Nachricht vor, dass Sony im Mai 22 Spiele aus seinem Abonnementdienst streicht, darunter beliebte Titel wie Grand Theft Auto 5 und Payday 2. Dieser Rückgang der verfügbaren Spiele scheint ein weniger gutes Bild von der Zukunft der Abonnementdienste zu zeichnen, wenn man bedenkt, dass laut Piscatella die Ausgaben für diese Plattformen in den USA seit einem sprunghaften Anstieg in den Jahren 2020 und 2021 relativ unverändert geblieben sind.

Piscatella weist jedoch darauf hin, dass es dank Call of Duty gegen Ende 2024 zu einem Anstieg der Ausgaben kam. Die Day-One-Verfügbarkeit von „Black Ops 6“ verhalf Xbox Game Pass zu einem neuen Umsatzrekord für das Quartal, was zu einem Anstieg der Einnahmen aus Xbox-Inhalten und -Diensten um 2 Prozent führte.

Dennoch war dies offenbar die Ausnahme von der Regel, obwohl Piscatella die Abonnementdienste nicht völlig abschreibt. Er stellt klar, dass diese Plattformen in der Zukunft des Gamings noch eine Rolle spielen dürften, aber möglicherweise nicht die treibende Kraft sein werden.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation