Auf der Reise durch Gifu: Fuuraiki 4 nimmt euch mit auf ein Abenteuer

Nippon Ichi Software hat das Motorrad-Reiseabenteuer Fuuraiki 4 für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Es handelt sich um den ersten Serieneintrag seit Fuuraiki 3, das im Mai 2013 für PCs und im Februar 2015 für PS Vita erschienen ist.

In Fuuraiki 4 durchquert ihr reale Gebiete und Landschaften, diesmal handelt es sich um die Präfektur Gifu. Auf eurer Reise trefft ihr dann auch auf Mädchen. Sie sind entweder aus der Region oder wie ihr unterwegs. Ihr könnt mit ihnen interagieren und euch sogar in sie verlieben.

Protagonist des Abenteuers ist Chihiro Sasaki, dessen Name ihr ändern könnt. Er ist ein Reporter, der sich in Gifu aufhält, weil er an der NohiCom teilnehmen möchte, einem Schreibwettbewerb. Ihr fahrt mit eurem Motorrad durch Gifu, sammelt Informationen und macht Fotos für Artikel. Vier Wochen habt ihr dafür Zeit. Was werdet ihr in Gifu vorfinden? Werdet ihr es auf Fotos festhalten können? Und der Welt erzählen?

Spannend!

