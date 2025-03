Pokémon-Legenden: Z-A markiert eine Premiere für die Reihe und Fans spekulieren darüber

Beim Pokémon Day 2025 haben wir nach langer Wartezeit Pokémon-Legenden: Z-A wiedergesehen. Schon zuvor sorgte der neue Pokémon-Ableger für viel Diskussionsstoff. Einige Fragen wurden beantwortet, wie beispielsweise die nach den Startern. Aber mit der Enthüllung sind auch neue Fragen aufgetreten.

Es gibt nämlich einen ungewöhnlichen Aspekt: Erstmals in der Geschichte der Hauptreihe erhält ein Pokémon-Spiel eine ESRB-Altersfreigabe, die höher als „E for Everyone“ ausfällt. Stattdessen wird das kommende Spiel mit „E10+“ eingestuft, was bedeutet, dass es für Fans (erst) ab zehn Jahren empfohlen wird.