Gute Laune: Kamiya schürt Spekulationen um weitere Abgänge beim Bayonetta-Studio

Seit Wochen halten sich die Gerüchte wacker, dass zahlreiche wichtige Mitarbeiter der Action-Schmiede PlatinumGames das Studio verlassen haben sollen. Dass an den Gerüchten durchaus was dran ist, beweist nun gerade ein YouTube-Video von Platinum-Mitbegründer (und -Aussteiger) Hideki Kamiya.

Zahlreiche wichtige Köpfe sollen das Studio im Laufe der letzten Wochen verlassen haben. Dazu gehören „Bayonetta Origins“-Director Abebe Tinari und „Astral Chain“-Direktor Takahisa Taura: Ersterer ist zu Housemarque gewechselt, während letzterer stillschweigend Erwähnungen von Platinum aus seinem Social-Media-Profil entfernt hat.

Kamiya trinkt einen mit den Platinum-Aussteigern

Nun sind sowohl Tinari als auch Taura im neuesten Video von Kamiya zu sehen, das mit einem „Bonus“-Abschnitt endet, in dem eine Trinkparty ehemaliger PlatinumGames-Regisseure gezeigt wird.

Die anwesenden Entwickler sind Yusuke Miyata (Bayonetta 3), Kenji Saito (Metal Gear Rising) und der Charakterdesigner von Anarchy Reigns und Resident Evil, Masaki Yamanaka, sowie Tinari, Taura und Kamiya. Es wird daher vermutet, dass diese Entwickler Platinum inzwischen alle verlassen haben, obwohl nur Tinari seinen Abschied offiziell bekannt gegeben hat.

Es ist unklar, wohin es besagte Entwickler gezogen hat oder ob sie gar zu Kamiyas neuem Studio Clovers gewechselt sind. So oder so ist die Zusammenkunft sicherlich ein frecher Wink von Kamiya an sein früheres Unternehmen. „Bitte freuen Sie sich auf ihre Arbeit“, sagt Kamiya am Ende des Videos.

Kamiya geht es derweil mehr als gut. Letztes Jahr gründete er Clovers mit einem anderen ehemaligen Platinum-Mitarbeiter, Kaneto Koyama. Clovers arbeitet aktuell an einer Fortsetzung von Okami, wie bei den letztjährigen The Game Awards bekannt wurde.

Von PlatinumGames ist zu den Vorgängen natürlich nichts zu hören. Stattdessen feierte man vor einigen Tagen 15 Jahren Bayonetta mit einem Statement, dass zwischen den Zeilen zumindest eine kleine Adressierung zu den derzeitigen Meldungen vermuten lässt.

„In den letzten 15 Jahren konnten wir Bayonetta und die bezaubernden Charaktere der Serie begleiten“, hieß es in der Mitteilung. „Es war für uns eine unschätzbare Erfahrung, so vielen Menschen durch Bayonetta Freude zu bereiten. Auch in Zukunft werden wir uns neuen Herausforderungen stellen, um Spiele zu entwickeln, die unsere Fans überraschen und begeistern. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung von Bayonetta und PlatinumGames!“

via Eurogamer, Bildmaterial: Hideki Kamiya