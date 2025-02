HBOs The Last of Us: Macher erklären, wieso Abby weniger muskulös ist als im Spiel

Schon bald kehrt HBO’s Serienadaption von The Last of Us mit einer zweiten Staffel zurück. Wie wir mittlerweile wissen, schlüpft Kaitlyn Dever in die Rolle von Ellie-Gegenspielerin Abby.

Solltet ihr mit einer physischen Transformation der Schauspielerin rechnen, seid ihr gut beraten, eure Erwartungen zurückzuschrauben. Wie die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin nun erklären, wird Devers Abby nicht so muskulös sein, wie die Version aus dem Spiel.

„Die Leistung ist uns wichtiger als alles andere“, so Druckmann gegenüber Entertainment Weekly. „Wir brauchen jemanden, der das Wesen dieser Charaktere wirklich einfängt … uns ist es nicht so wichtig ob ’sie genau wie der Charakter aussieht, mit seinen Augenbrauen und seiner Nase oder dem Körper‘ Was auch immer es ist. Es ist nicht komplett von der Prioritätenliste, aber doch wesentlich weniger wichtig als andere Dinge, die wir in Betracht ziehen.“

Druckmann erklärt weiter, dass Abbys Körperbau im Spiel teilweise darauf zurückzuführen ist, dass sich Abby in The Last of Us Part 2 eher wie Joel spielen soll, während Ellie sich schwächer, aber viel beweglicher anfühlen soll. „Wir hätten Schwierigkeiten gehabt, jemanden für diese Rolle zu finden, der so gut ist wie Kaitlyn“, so Druckmann.

Es wurde bestätigt, dass die Staffel sieben Episoden umfassen wird, also zwei weniger als in Staffel 1. Staffel 2 wird nicht die gesamte Staffel von The Last of Us Part 2 abdecken, und Serien-Mitschöpfer Craig Mazin hat gesagt, dass die Serie über drei Staffeln hinausgehen könnte.

via VGC, Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog