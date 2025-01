Jetzt offiziell: Ein weiterer kreativer Kopf hat Bayonetta-Studio PlatinumGames verlassen

PlatinumGames-Fans müssen sich wohl so langsam ein bisschen Sorgen um ihr Lieblingsstudio machen. Wie bekannt wurde, hat das japanische Studio einen weiteren hochkarätigen Abgang zu verzeichnen: Abebe Tinari, der sich zuvor als Director für Bayonetta Origins verantwortlich zeichnete.

Wie aus seinem LinkedIn-Profil, ist Abebe Tinari nun Teil von Housemarque, dem Entwickler von Returnal. PlatinumGames hat er laut seinem Profil schon im November 2024 verlassen. Tinari arbeitete zuvor auch als Designer an Projekten wie Star Fox Guard und dem eingestellten Scalebound.

Bayonetta Origins, veröffentlicht im März 2023, ist ein Spin-off, das Bayonetta-Fans in storybook-inspirierte Welten entführt. Mit einem Abenteuer-Gameplay zielte der Titel vor allem darauf ab, neue Fans für die Marke zu begeistern.

Tinaris Weggang reiht sich ein in eine Reihe von namhaften Abgängen. Erst im vergangenen Monat verkündete der einflussreiche ehemalige Creative Director Hideki Kamiya, dass er ein neues Studio gegründet hat und mit Unterstützung von Capcom dort Okami-Sequel entwickelt.

Danach wurde spekuliert, dass ihm weitere führende, kreative Köpfe des Studios gefolgt sein könnten, nachdem mehrere dieser Personen diverse Hinweise auf PlatinumGames aus ihren Social-Media-Profilen entfernt haben. Zu ihnen zählen Kenji Saito (Metal Gear Rising), Takahisa Taura (Astral Chain) und Masaki Yamanaka (Anarchy Reigns) – Abebe Tinari machte seinen Abgang offiziell.

PlatinumGames veröffentlichte in dieser Woche eine Stellungnahme zur Zukunft des Unternehmens und kündigte an, das 15-jährige Jubiläum der Bayonetta-Reihe auf verschiedene Weise zu feiern. „Auch in Zukunft werden wir uns neuen Herausforderungen stellen, um Spiele zu entwickeln, die unsere Fans überraschen und begeistern“, hieß es dabei.

JP Kellams, ein ehemaliger Mitarbeiter von PlatinumGames, hat die Situation schon vor Wochen bei Twitter kommentiert und bemerkt, dass die meisten Leute, mit denen er gern wieder zusammenarbeiten würde, nicht mehr beim Studio seien. Inaba-san (Atsushi Inaba) hätte den Ort „umgestaltet“ nach einer Vision, die nicht bei den Leuten ankommen würde, die PlatinumGames zu etwas Besonderem gemacht hätten.

