Bestätigt: Schon morgen wartet eine „State of Play“ und das wissen wir bisher darüber

Die Gerüchte um eine neue „State of Play“ im Februar haben sich bewahrheitet. Wie Sony Interactive Entertainment heute mitteilt, wird am 12. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit eine neue Ausgabe ausgestrahlt.

Die Show verspricht „Neuigkeiten und Updates zu großartigen neuen Spielen für PS5“ und soll eine „kreative und einzigartige Auswahl spannender Spiele aus Studios auf der ganzen Welt“ feiern.

Die „State of Play“ wird etwa 30 Minuten lang sein und auf Englisch und Japanisch bei Youtube und Twitch übertragen. Darüber hinaus tappen wir inhaltlich im Dunkeln, aber natürlich gibt es schon zahlreiche Spekulationen.

Mit Death Stranding 2: On the Beach dürften die meisten Sony-Fans fest rechnen. Erst vor wenigen Tagen hatte Hideo Kojima getwittert, dass er gerade wieder einen Trailer schneidet. Darüber hinaus plant Sony für 2025 unter anderem mit Ghost of Yotei, zu dem uns Neuigkeiten erwarten könnten. Marvel’s Wolverine und Fairgames haben noch keine bestätigten Veröffentlichungszeiträume.

Der Rest ist Spekulation: Zu einem „God of War“-Remaster gab es zuletzt Gerüchte. Mafia: The Old Country erscheint zwar auch für Xbox, würde einer „State of Play“ aber auch gut stehen und dafür, dass das Spiel 2025 erscheinen soll, haben wir bisher recht wenig gesehen. Der Trailer bei The Game Awards bot zur Hälfte Live-Action-Szenen.

Genau andersherum sieht es mit Indiana Jones und der Große Kreis aus – davon kennt man genau genommen schon alles. Dieser Blockbuster ist für das Frühjahr 2025 auf PS5 geplant und ist damit einer der größten PS5-Titel der nächsten Wochen. Ob Microsoft das Spiel aber für eine State of Play freigibt?

Phantom Blade Zero wäre ein kommendes Spiel, das Konsolen-exklusiv für PS5 erscheint und der „State of Play“ gut zu Gesicht stünde. Der konkrete Termin zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, der kürzlich schon geleakt wurde, wäre wohl auch ein Thema.

Darüber hinaus? Lassen wir uns überraschen. Die Wetten auf Grand Theft Auto VI und Hollow Knight: Silksong dürften keine guten Quoten haben. Aber wer weiß? Übrigens: Einmal mehr lag Insider „Nate the Hate“ goldrichtig.

