Erste Anzeichen: Death Stranding 2: On the Beach könnte eher erscheinen, als wir glauben

Das letzte Mal haben wir Death Stranding 2: On the Beach bei der Tokyo Game Show im September gesehen, als es einen gewohnt abgefahrenen Trailer gab. Damals erklärte Kojima bei einem Panel, der konkrete Termin zum Spiel sei intern bereits festgelegt. Konkreter wurde er nicht, aber heute gibt es gleich zwei Hinweise, dass dieser Termin in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegen könnte.

Zum einen hat Death Stranding 2: On the Beach in Südkorea eine Alterseinstufung erhalten, was darauf hindeuten könnte, dass das Spiel weiter fortgeschritten ist, als bislang angenommen. Der Maschinenübersetzung zufolge wurden in der Bewertung Themen wie übermäßige Gewalt, Fluchen, Rauchen und Alkoholkonsum erwähnt. Konkrete Informationen zu Gameplay oder Story enthält die Einstufung offenbar nicht.

Darüber hinaus hat Kojima bei Twitter davon berichtet, dass er gerade einen neuen Trailer schneidet. Er nennt das Kind, respektive Spiel, allerdings nicht beim Namen. In dem Tweet wähnt er sich „das erste Mal in diesem Jahr“ am sogenannten Editing-Desk.

Er sei bisher zu beschäftigt gewesen, um diesen neuen Trailer zusammenzustellen. Aber er habe in seinem Kopf schon alles zurechtgelegt, wenn er auf Reisen war, beispielsweise auf einem Flug. „Aber jetzt, wo ich endlich alles in das Bearbeitungssystem geladen habe, entspricht es nicht ganz dem Bild, das ich im Kopf hatte“, gesteht Kojima.

Na, das Video wird hoffentlich rechtzeitig fertig. Wann immer es auch gezeigt werden soll, der Termin dafür dürfte in den Marketing-Plänen zum Spiel feststehen. Nicht abwegig ist natürlich ein Auftritt bei der kommenden State of Play – die wiederum aber auch noch nicht offiziell ist.

