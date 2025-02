Nicht sehr gut getarnt: Konkreter Termin und ein Trailer zu Metal Gear Solid Delta sind geleakt

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August 2025. Das ist allerdings keineswegs offiziell. Der konkrete Veröffentlichungstermin wurde vorzeitig über den PlayStation Store geleakt. Außerdem ist ein neuer Trailer bereits im Internet aufgetaucht, der ebenfalls diesen Termin nennt.

Neben bekannten Szenen aus dem klassischen Stealth-Action-Spiel zeigt der Trailer am Ende einen Affen, der sein Hinterteil zeigt. Offensichtlich eine Anspielung auf das „Snake vs Monkey“-Minispiel aus dem Original. Damit scheint das Minispiel in der Neuauflage zurückzukehren.

Das Remake wird als „PS5 Pro Enhanced“ gelistet, allerdings gibt es dazu noch keine weiteren Details. Es wird spekuliert, dass der Trailer eigentlich für eine bevorstehende „State of Play“-Präsentation von Sony gedacht war und versehentlich zu früh veröffentlicht wurde.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein Remake von Metal Gear Solid 3. Die Neuauflage bringt einige interessante spielerische Anpassungen mit sich. So wird sich der Schwierigkeitsgrad des Spiels je nach gewählter Kameraperspektive ändern. Während das originale, feststehende Kamera-Setup erhalten bleibt, bietet das Remake auch eine modernisierte Third-Person-Ansicht, die das Spielgefühl stärker an Metal Gear Solid V: The Phantom Pain heranbringt.

Offizielle Statements von Sony oder Konami zur vorzeitigen Veröffentlichung des Trailers und zur Echtheit des geleakten Termins gibt es bisher nicht. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater soll für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon für PS5* und Xbox* bereits vorbestellbar.

via VGC, Eurogamer, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami