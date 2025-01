Kehrtwende: Nintendo nimmt Stellung zu „Switch 2“-Leaks und Genki rudert zurück

Es wird immer wilder und man kann inzwischen nur hoffen, dass Nintendo den vielen Berichten mit einer offiziellen Enthüllung der „Nintendo Switch 2“ bald ein Ende setzt. Zuletzt sorgte eine Präsentation eines Mockups der Konsole durch Peripherie-Hersteller Genki bei der CES 2025 vor Aufsehen.

Es handelte sich nicht um die Konsole selbst, die Genki bei der Messe ausstellte, klar. Doch das Unternehmen stellt Peripherie auf Grundlage der Konsole her und präsentierte Ware und „Konsole“ sehr selbstbewusst mit einem Mockup, also einer Nachbildung. Jetzt wird dementiert – und zurückgerudert.

Zunächst waren die allermeisten Medien davon ausgegangen, dass es sich bei dem Mockup um eine Nachbildung basierend auf der echten Konsole handelt. Also auch, dass die Maße auf der echten Konsole basieren. Immerhin stellt Genki verschiedene Peripherie auf Grundlage der Konsole her. Die Maße sind also das Kerngeschäft des Unternehmens. Doch genau das scheint nicht der Fall zu sein.

In einem Interview mit Game*Spark (via Automaton Media) erklärte ein Genki-Vertreter, dass das gezeigte Design auf durchgesickerten Informationen basiere, die derzeit in der Industrie kursieren. Er räumte ein, dass Genki die neue Konsole von Nintendo selbst nie gesehen habe und dass auch die genauen Maße des gezeigten Produkts noch nicht festgelegt seien.

Unerwartet gab es diesmal auch seitens Nintendo eine Stellungnahme, wohl weil der Rahmen – immerhin die CES 2025 – durchaus ein wenig offizieller war als ein beliebiger 4chan-Beitrag. Nintendo distanzierte sich von den gezeigten Produkten. In einem Statement gegenüber CNET Japan (via Automaton Media) erklärte das Unternehmen: „Die Gaming-Hardware, die Genki auf der CES als Nintendo-Hardware präsentierte, ist inoffiziell und wurde dem Unternehmen nicht von uns zur Verfügung gestellt.“

Auch gegenüber der Sankei Shimbun betonte Nintendo, dass die kursierenden Bilder und Videos der Switch-Nachfolger-Konsole „nicht offiziell“ seien. Besondere Aufmerksamkeit erlangten Genkis Mockups durch die Berichterstattung des französischen Magazins Numerama. Bilder und Videos verbreiteten sich schnell über soziale Medien, was die Spekulationen weiter anheizte.

Der rechte Joy-Con wird von einer zusätzlichen C-Taste geschmückt, deren Nutzen noch unklar ist. Die neue Nintendo-Konsole soll laut offiziellen Angaben innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres, also spätestens bis Ende März 2025, angekündigt werden.

