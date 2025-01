Lebenszeichen nach 10 Jahren: Film-Adaption zu Shadow of the Colossus ist noch nicht tot

Daran erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr viele von euch. Vor zehn Jahren gab es Berichte zu einer Verfilmung von Shadow of the Colossus. Alles nur so halboffiziell, wie es bei solchen Filmen oft der Fall ist.

Damals wurde Andrés Muschietti (Mama, Es, The Flash) als Director des Films ins Gespräch gebracht und auch zehn Jahre später scheint er das Projekt nicht aufgegeben zu haben. Gerade, als Sony bei der CES 2025 neue Verfilmungen und Serien unter anderem zu Horizon Forbidden West angekündigt hat, sprach Muschietti in einem neuen Interview wieder über Shadow of the Colossus.

In dem Interview bei Radio TU betonte Muschietti demnach, dass die Verfilmung des Kultspiels von Sony keineswegs ein „eingestelltes Projekt“ sei, wie TheGamer berichtet. „Ich bin kein großer Gamer, aber Shadow of the Colossus scheint mir ein Meisterwerk zu sein, und ich habe es mehrmals gespielt“, erklärte Muschietti weiter.

Die Geschichte der geplanten Adaption reicht weit zurück. Bereits 2009 kamen erste Gerüchte auf, dass eine Filmumsetzung des ikonischen Spiels geplant sei, an der auch der ursprüngliche Schöpfer Fumito Ueda beteiligt sein könnte. 2013 soll Seth Lochhead für das Drehbuch engagiert worden sein. Dann, so hieß es damals, habe Muschietti die Regie übernommen. Hier sind wir heute – immer noch.

Muschietti erklärte, dass die Möglichkeit, den Film tatsächlich zu realisieren, sich nun wieder öffne. Der Regisseur äußerte sich positiv über das Skript, betonte jedoch, dass finanzielle Hürden noch überwunden werden müssten. Mit der regelrechten Film-Offensive seitens Sony Interactive Entertainment scheinen diese „Hürden“ aktuell aber kleiner zu werden. Vielleicht auch ein Grund für den Vorstoß von Muschietti.

via Eurogamer, Bildmaterial: Shadow of the Colossus, Sony Interactive Entertainment