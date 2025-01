Switch 2 soll von Third-Party-Offensive profitieren, angeführt von Konami und Ubisoft

Vielleicht erinnert ihr euch: Als einst die Wii U erschienen ist, war Ubisoft von Anfang an einer der kräftig unterstützenden Publisher des neuen Systems. So steuerte man unter anderem ZombiU bei, das die Features der Konsole intensiver nutzte als so mancher First-Party-Titel von Nintendo

Mit den Monaten und Jahren nach dem Start der Wii U sollte der Support seitens Ubisoft abnehmen, wie der Third-Party-Support für die erfolglose Konsole generell. Mit der „Nintendo Switch 2“ nimmt Ubisoft jetzt aber offenbar erneut Anlauf – und was für einen, glaubt man einem Insider.

Gerüchten zufolge arbeitet Ubisoft nämlich an über einem halben Dutzend Spielen für die bislang unangekündigte Nintendo Switch 2. Auch Konami plant laut einem Bericht, Spiele für Nintendos neue Konsole zu veröffentlichen. Zu den Third-Party-Titeln, die für „Switch 2“ erscheinen sollen, zählen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Assassin’s Creed Mirage und möglicherweise sogar Final Fantasy VII Remake.

Das alles geht zurück auf – wen sonst – Nate The Hate, gefiltert von VGC. Der wird sich in den kommenden Tagen und Wochen an seinen Aussagen messen lassen müssen, die unter anderem einen Shadow-Drop von Final Fantasy XVI für Xbox sowie die Halo Master Chief Collection vor Nintendo Switch 2 vorsehen.

Shadows und Delta folgen später

„Ein Titel, der im Launchfenster dabei sein wird, kommt von Ubisoft, und zwar Assassin’s Creed Mirage“, legt sich Nate The Hate fest. Assassin’s Creed Shadows, das erst im März 2025 erscheint, könnte zu einem späteren Zeitpunkt auf die Switch 2 portiert werden. „Meines Wissens ist Assassin’s Creed Shadows eines dieser Spiele, die sich in der Entwicklung befinden“, so Nate The Hate, der erklärt, dass es wahrscheinlich nicht für das Launchfenster der Konsole fertig sein wird.

Ubisoft plant offenbar eine breite Unterstützung für die „Switch 2“ mit Ports beliebter Spiele wie The Division und Rainbow Six Siege. Auch eine mögliche „Mario + Rabbid“s-Kollektion, die die ersten beiden Teile der Reihe in einem Paket vereinen könnte, wird diskutiert. „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Spiele herauskommen, und ich denke, wenn Ubisoft ein Spiel portieren kann, wird es ein Spiel auch portieren“, so Nate The Hate weiter.

Auch Konami wird die neue Nintendo-Konsole voraussichtlich unterstützen. So wird berichtet, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Jahr 2025 für Switch 2 erscheinen könnte. „Zu den anderen Spielen von Drittanbietern, von denen ich gehört habe, gehört Metal Gear Solid Delta, das 2025 herauskommt“, erklärte Nate The Hate. Wir werden sehen. Vielleicht schon bald.

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami