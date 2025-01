Erspielt euch jetzt Boni für den Start von Monster Hunter Wilds in Monster Hunter Now

Am 28. Februar 2025 erscheint mit Monster Hunter Wilds der mit Spannung erwartete, neue Teil der „Monster Hunter“-Serie. Capcom und Niantic nehmen das zum Anlass, auch noch einmal die Werbetrommel für Monster Hunter Now zu rühren.

Das „Pokémon-Go-like“ lädt zur Monsterjagd in der „realen Welt“ ein. Im Oktober, etwa einen Monat nach dem Launch, konnte man bereits auf 10 Millionen Downloads zurückblicken. Von einem Kollaborationsevent sollen jetzt alle profitieren: Monster Hunter Now, Monster Hunter Wilds und natürlich auch die „Monster Hunter“-Fans.

Das Event startet am 3. Februar 2025 und läuft bis zum 31. März 2025. SpielerInnen können während des Events zeitlich begrenzte Quests in Monster Hunter Now abschließen, um exklusive Belohnungen sowohl für das Mobile-Game als auch für Monster Hunter Wilds zu erhalten.

Zu den Boni gehören etwa ein „Wilds“-Logo-Hoodie als Dekorausrüstung für Monster Hunter Now sowie Codes, die in Monster Hunter Wilds später gegen hilfreiche Items wie Mega-Tränke, Lebensstaub und weitere Ressourcen eingelöst werden können. Diese sollen den Einstieg in die neue Monsterjagd erleichtern.

„Für alle Fans bietet sich ab dem 3. Februar 2025 die Gelegenheit, sich die Wartezeit auf Wilds schon einmal mit einer Portion Monsterjagd zu verkürzen – und das ganz bequem in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang mit dem Hund“, heißt es in der Meldung.

Neben den Belohnungen aus den Quests gibt es (natürlich) auch spezielle Pakete zur Feier des Kollaborationsevents, die sowohl im Ingame-Shop von Monster Hunter Now als auch im Web-Store angeboten werden. Diese enthalten zusätzliche Items wie Jagdtickets und Farbball-Sets. In diesem Beitrag auf der offiziellen Website gibt es alle Details. Übrigens: Bei Fanatical gibt es derzeit ein „Build you own Bundle“ zur Serie.

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom