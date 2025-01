Square Enix feiert 15 Jahre NieR mit einer neuen Reise, die euch in Erinnerungen schwelgen lässt

Square Enix feiert das 15-jährige Jubiläum der NieR-Reihe mit einem neuen Piano-Arrangement-Album. Das Album NieR:Piano Journeys enthält zehn neu arrangierte Stücke aus verschiedenen Titeln der Reihe, darunter NIER, NieR:Automata, NieR Replicant ver.1.22474487139… und NieR Re[in]carnation.

Alle Stücke werden von Benyamin Nuss am Klavier interpretiert und sollen Erinnerungen an die Musik der letzten 15 Jahre in einer minimalistischen, aber emotionalen Form wiederbeleben. Eine Vorbestellung ist bei Black Screen Records* oder Play-Asia* sowie direkt im Square Enix Store möglich.

Zu den enthaltenen Titeln gehören unter anderem Hills of Radiant Winds, Song of the Ancients, Amusement Park Theme und Weight of the World. Square Enix weist darauf hin, dass die finale Songauswahl noch Änderungen unterliegen kann.

NieR ist populärer denn je

Die Veröffentlichung des neuen Albums fällt in eine Zeit, in der die NieR-Reihe weiter im Gespräch bleibt. NieR:Automata, das ursprünglich 2017 erschien, hat kürzlich einen weiteren Meilenstein erreicht und sich weltweit über 9 Millionen Mal verkauft.

Die anhaltende Popularität des Spiels zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in diversen Kollaborationen, darunter ein Crossover mit Stellar Blade und der Anime NieR:Automata Ver1.1a. Serien-Schöpfer Yoko Taro und sein Team haben sich für die anhaltende Unterstützung der Fans bedankt.

Gleichzeitig befeuern aktuelle Kommentare von NieR-Produzent Yosuke Saito neue Spekulationen über die Zukunft der Reihe. In einem Endjahres-Interview mit 4Gamer deutete Saito an, dass 2025 als Jubiläumsjahr ein besonderer Zeitpunkt für die Serie sei und „vielleicht etwas mit dem nächsten Spiel oder neuen Entwicklungen“ in Verbindung stehen könnte.

„Ich habe die Erwartungen der Fans gehört. Es ist allerdings etwas knifflig … Da ich als Produzent wahrscheinlich weniger unmittelbare Arbeit leisten werde, würde ich mich freuen, wenn ihr euch geduldig auf das freuen könntet, was kommt“, erklärte Saito.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames