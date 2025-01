Kingdom Come: Deliverance II wird einem Bericht zufolge in Saudi-Arabien verboten

Auch Entwickler und Publisher in der Videospielbranche machen inzwischen ganz gern „gemeinsame Sache“ mit Saudi-Arabien. Vor allem, wenn es für beide Seiten passt. Eine schöne Ausstellung zu Final Fantasy VII Rebirth gab es 2024 zum Beispiel am Boulevard Riyadh City.

Ganz schnell hört der Spaß aber auf, wenn „Grenzen“ überschritten werden, welche Verantwortliche in Saudi-Arabien ziehen. So wurde Final Fantasy XVI in Saudi-Arabien nicht veröffentlicht. Ein ähnliches Schicksal soll jetzt einer Meldung zufolge auch Kingdom Come: Deliverance II ereilen.

So berichtet Insider Gaming unter Bezug auf die saudi-arabische Website VGA4A, dass das Spiel in Saudi-Arabien verboten wurde, weil es eine „unskippable gay scenes“ im Story-Verlauf zeigt. Es gibt allerdings Zweifel an diesem Bericht, den zudem weder Warhorse noch saudi-arabische Behörden bisher bestätigten.

Gleichwohl: Ein solches Veröffentlichungsverbot ist wie gesagt keine Premiere. Im Laufe der Jahre hat Saudi-Arabien einer Vielzahl von Produkten – aus verschiedenen Gründen – einen Riegel vorgeschoben. Zu den Gründen gehören: Gewalt, Glücksspiel, Nacktheit, sexuelle Themen, Drogen- und Alkoholkonsum und mehr.

Der Nachfolger von Kingdom Come: Deliverance erscheint am 4. Februar 2025 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series und damit eine Woche früher als geplant. Damit verspätet und verfrüht sich das RPG, das inzwischen auf einer Million Steam-Wishlists steht, technisch gesehen. Denn kurz vor der Gamescom 2024 wurde das Spiel auf den 11. Febuar 2025 verschoben.

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios