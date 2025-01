Shinonome Abyss: Spiel von „Resident Evil“-Autor und „Devil May Cry“-Designer verspätet sich

Ursprünglich für den Herbst 2024 geplant, wurde die Veröffentlichung des Roguelike-Horror-Actionspiels Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist auf 2025 verschoben. Das Spiel von Publisher Kadokawa Corporation, Kadokawa Game Linkage und ABC Animation sowie Entwickler WODAN wird für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Das Entwicklerteam von Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist sorgte mit seiner Expertise für Aufmerksamkeit. Regie und Spieldesign stammen von Kenichi Iwao, der bereits am Skript des ursprünglichen Resident Evil sowie an Titeln wie Parasite Eve 2 und Final Fantasy XI gearbeitet hat.

Die Charakterdesigns entstammen der Feder von Tatsuya Yoshikawa, bekannt durch die „Breath of Fire“-Reihe und Devil May Cry. Die Programmierung wird von Hiroshi Ogino übernommen, der unter anderem an Shiren the Wanderer und Fate/Grand Order mitwirkte.

Ein strategisches Roguelike mit düsterem Flair

In Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist schlüpfen die SpielerInnen in die Rolle von Yono, einem Schreinmädchen, das sich in einer unheimlichen, von Mononoke – Yokai und rachsüchtigen Geistern – bewohnten Umgebung behaupten muss. Yono begibt sich auf die Spuren ihres verschwundenen Bruders, eines Onmyouji, und entdeckt dabei eine sich ständig verändernde Geistervilla. Mithilfe von Fallen, Geräuschen und der Analyse ihrer Umgebung müssen die SpielerInnen die feindlichen Mononoke besiegen und aus den Spukhäusern entkommen.

Die Entwickler haben besonderen Wert auf die strategischen Elemente des Spiels gelegt. Die Geräusche und Spuren der Mononoke geben Hinweise auf deren Kampfverhalten, was gezielte Aktionen ermöglicht. Neben normalen Fallen können auch Umweltgefahren wie offene Kamine oder Fallgruben genutzt werden, um die Gegner zu überwältigen. Überlebenswille, taktisches Denken und Mut sind hier essenziell.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist Yonos innere Transformation: In Momenten großer Gefahr zeigt sich eine alternative Persönlichkeit der Protagonistin, die ihre Fähigkeiten verstärkt. Die Kontrolle und Vorhersage dieses Wandels ist ein Schlüssel zum Erfolg. Seht hier einen älteren Trailer!

via Gematsu, Bildmaterial: Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist, Kadokawa Corporation, Kadokawa Game Linkage, ABC Animation, Wodan