Resident-Evil-Autor arbeitet am Horror-Roguelike Shinonome Abyss, das im Herbst erscheint

Im Rahmen der Indie Live Expo haben Kadokawa Corporation und Entwickler Wodan das Roguelike-Horror-Game Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist für PC-Steam angekündigt. Das Spiel soll weltweit im Herbst erscheinen.

Es ist derzeit nicht ganz klar, in welcher Beziehung das Spiel zu Shinonome steht, das sich bereits seit 2022 im Early Access bei Steam befindet und im März 2024 das letzte Update erhielt. Es ist offen, ob es eine Neuauflage ist oder die finale Version des Spiels, aber es gibt eine zweite Steam-Seite. Laut Beschreibung habe man das Shinonome Abyss gegenüber Shinonome signifikant verbessert.

Hauptfigur des Spiels ist das Schreinmädchen Yono, die in einem Spukhaus überleben muss. Dort lauern Mononoke, rachsüchtige Geister und natürlich allerhand Fallen. Mit einer begrenzten Anzahl an Gegenständen müsst ihr das Spiel meistern.

Das Entwicklerteam gestaltet sich interessant. Director und Game Designer ist Kenichi Iwao, der bekannt ist für das Skript zum originalen Resident Evil. Gemeinsam mit Shinji Mikami arbeitete er einst am Szenario des Klassikers. Gleich danach wechselte er zu Square Enix, wo er zunächst an Parasite Eve arbeitete. Das Charakter-Design stammt aus der Feder von Tatsuya Yoshikawa, der für seine Arbeiten an den Serien Breath of Fire und Devil May Cry bekannt ist.

Der neue Trailer:

