Dragon Ball: Produzent kündigt potenzielle Neuigkeiten für 2025 an

Dragon-Ball-Fans können sich nicht beschweren. 2024 bescherte ihnen mit „Daima“ nicht nur einen brandneuen Anime; auch Videospiel-Enthusiasten kamen mit Dragon Ball Sparking! ZERO auf ihre Kosten. Und wenn alles gut geht, könnte 2025 schon Nachschub folgen.

Wie der Twitter-User DBsHype anmerkt, hat das japanische Late-Night-Radioprogramm All Night Nippon kürzlich eine Sonderfolge ausgestrahlt, um den 40. Jahrestag von Dragon Ball zu feiern. In der Folge waren einige wichtige Gäste an Bord – darunter der ausführende Produzent der Serie, Akio Iyoku, der Fragen zur Zukunft von Dragon Ball beantwortete.

Laut dem Twitter-User peraperayume, der einige von Iyokus Antworten übersetzt hat, wurde der Produzent gefragt, ob wir noch mehr über kommende Projekte hören würden – etwa Dragon Ball-Filme, -Spiele oder sogar weitere TV-Adaptionen. Als Antwort darauf sagte Iyoku, dass man sich im Jahr 2025 „vielleicht“ auf einige Ankündigungen freuen könne.

Auf welche potenziellen Projekte er sich dabei bezieht, verriet Iyoku natürlich nicht – wir dürfen also gespannt bleiben. Trotzdem: Mit einer Fortsetzung des „Daima“-Anime und DLCs für „Sparking! ZERO“, „Kakarot“ und „Xenoverse 2“ sieht die Roadmap für 2025 auch so bereits nicht verkehrt aus.

via The Gamer, Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft