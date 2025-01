Manga-Adaption bestätigt den Namen des Protagonisten von Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio hat zahlreiche Elemente mit der Persona-Serie gemein. So auch, dass uns der Titel einen vorgefertigten Hauptcharakter auftischt, den SpielerInnen nach Belieben benennen. Eben das lässt unter Fans natürlich die Frage aufkommen, ob der Held dem Atlus-Fantasy-Abenteuer auch einen internen Namen, der quasi als Kanon gilt.

Eine Frage, die im Zuge vergangener Projekte schon mal zu Komplikationen führte. Insbesondere Persona-Spiele sind dafür berüchtigt, Verwirrung bezüglich der Namen von Charakteren zu stiften: Atlus verwendet in einem Spiel einen Namen, während in einer Manga-Adaption ein anderer genannt wird.

So verhielt es sich etwa mit Persona-5-Protagonist Joker. Im Spiel ist er als Ren Amamiya bekannt, im Manga hört er auf den Namen Akira Kurusu. Auch bei den Protagonisten der vorangegangenen Spiele sorgten verschiedene Adaptionen für Verwirrung.

Offenbar nicht so im Falle von Metaphor: ReFantazio. Während eines bestimmten Panels, das vom Reddit-User JinMQ im Subreddit des Spiels geteilt wurde, stellt sich der Protagonist seinem Teamkameraden Strohl als Will vor, was auch sein Standardname im Spiel ist.

Vielleicht dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Will freuen. Immerhin erklärte Director Katsura Hashino erst neulich seinen Wunsch, Metaphor als Serie zu etablieren. Wir dürfen gespannt bleiben.

via The Gamer, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero