Final Fantasy – Chroniken des Lichts angekündigt: Neue deutsche Version im Mai geplant

Der Verlag altraverse erweitert sein Portfolio an Gaming-Lizenzen um ein weiteres bekanntes Franchise: Final Fantasy. So wurde eine deutsche Veröffentlichung der Light Novel Final Fantasy – Chroniken des Lichts angekündigt, die sich dem Universum von Final Fantasy XIV widmet.

Das Buch erscheint im Mai 2025 als Hardcover-Großformat zum Preis von 24,00 Euro. Enthalten sind insgesamt 25 Kurzgeschichten, die verschiedene Aspekte der Welt von Final Fantasy XIV beleuchten. Neben 21 bereits online veröffentlichten Geschichten enthält die Sammlung auch vier neue Kapitel, die einst exklusiv für die Veröffentlichung in Buchform geschrieben wurden.

In Japan wurde die Novel bereits im März 2019 von Square Enix veröffentlicht. Eine englische Buchveröffentlichung* gibt es ebenfalls schon seit Jahren. Die Illustrationen des Covers und der Kapitel stammen von Toshiyuki Itahana, der für seine Arbeit an der Final-Fantasy-Reihe bekannt ist.

Eine deutsche Übersetzung existiert nicht nur online: Square Enix hatte das Buch schon vor einigen Jahren in einer stark limitierten Auflage über den eigenen Store angeboten. Diese Übersetzung, die vom deutschen Lokalisierungsteam stammt, wird auch für die Veröffentlichung durch altraverse übernommen. Die altraverse-Veröffentlichung dürfte breiter zugänglich sein.

via Manga Passion, Altraverse, Bildmaterial: Square Enix, Toshiyuki Itahana