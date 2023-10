Monster Hunter Now feiert 10 Millionen Downloads mit Geschenken und Halloween-Event

Nach etwas mehr als einem Monat hat Monster Hunter Now die magische Grenze von zehn Millionen Downloads weltweit überschritten. Das gaben Niantic und Capcom nun bekannt. Das „Pokémon-Go-like“ lädt zur Monsterjagd in der „realen Welt“ ein. Und den Meilenstein an Downloads feiert man natürlich mit der Community.

Zunächst bekommen alle JägerInnnen Ingame-Belohnungen in Form von 5.000 Zenny, 1x Erkundungströpfchen und 2x Trank geschenkt. Löst diese Items mit dem Code „MHNow10M“ im Webstore des Spiels ein.

Darüber hinaus geht es anlässlich Halloween mit dem nächsten Ingame-Event weiter. Die Halloween-Kürbisjagd findet vom 25. bis zum 31. Oktober statt. JägerInnen können bei diesem Event „spezielle Objekte sammeln und Monster erlegen, um Kürbis-Tickets zu erhalten. Diese können zur Schmiedung exklusiver Kürbisausrüstung genutzt werden.“

Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster-Hunter-Serie bei Capcom, zum Meilenstein: „Wir sind sehr dankbar, dass so viele Menschen Monster Hunter Now in dem Monat seit der weltweiten Veröffentlichung genießen. Spieler auf der ganzen Welt sind froh über die Möglichkeit, ein echtes Monster-Hunter-Erlebnis auf eine einzigartige und entspannte Weise in der realen Welt spielen zu können.“

Bildmaterial: Monster Hunter Now, Capcom, Niantic