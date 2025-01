Trademarks lassen auf Rückkehr eines SEGA-Klassikers hoffen, um den es 25 Jahre ruhig war

SEGA hat für die kommenden Jahre große Pläne, was alte Marken betrifft. Bei den The Game Awards 2023 gab SEGA einst bekannt, dass man neue Einträge in die Serien Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Zudem kündigte man unlängst einen neuen „Virtua Fighter“-Teil an.

Am weitesten gediehen scheinen New Virtua Fighter und Crazy Taxi. Zu letzterem werden in diesem Jahr auch anlässlich des 25. Geburtstags erste Details erwartet. Die Liste der Comeback-Titel könnte jetzt auch noch um einen Eintrag reicher werden.

Wie Gematsu entdeckt hat und VGC berichtet, hat SEGA neue Markenrechte für die langjährige und derzeit inaktive „Ecco the Dolphin“-Reihe angemeldet. Die Trademarks „Ecco“ und „Ecco the Dolphin“ wurden demnach am 27. Dezember 2024 in Japan registriert und jetzt öffentlich gemacht.

Welche Pläne Sega mit dem Franchise verfolgt, bleibt natürlich zunächst unklar. Seitens SEGA gibt es keine Ankündigung. Die Reihe feierte 2022 ihr 30-jähriges Jubiläum, ohne dass es irgendwelche Neuigkeiten gab.

Das ursprüngliche Ecco the Dolphin, entwickelt von Novotrade International, erschien 1992 für Sega Mega Drive. Ein Nachfolger, Ecco: The Tides of Time, folgte zwei Jahre später auf mehreren Sega-Plattformen. In den 90er-Jahren erschienen außerdem zwei Spin-offs. Der bisher letzte Titel, Ecco the Dolphin: Defender of the Future, ein Reboot, wurde im Jahr 2000 für Sega Dreamcast veröffentlicht.

Bildmaterial: SEGA