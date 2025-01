Ein neues Patent untermauert wohl die letzten, spannenden Gerüchte um den Switch-Nachfolger

Erst vor wenigen Tagen machte ein Gerücht die Runde, nach dem ein wie auch immer geartetes „Upgrade“ von Zelda: Breath of the Wild für den Switch-Nachfolger an den Start gehen soll. Ein neu aufgetauchtes Patent könnte diese Meldung jetzt untermauern.

Aktuelle Berichte und das neue Patent deuten nämlich darauf hin, dass das Gerät eine Upscaling-Technologie ähnlich wie Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) verwenden könnte. Diese Technologie könnte es ermöglichen, Spiele in Echtzeit auf eine höhere Auflösung hochzuskalieren, wodurch die Grafikqualität erheblich verbessert wird.

Ein von Nintendo im Juli 2023 eingereichtes und kürzlich veröffentlichtes Patent beschreibt demnach ein System, das mithilfe von maschinellem Lernen Bilder in niedriger Auflösung in solche mit höherer Auflösung umwandeln kann. Das „Upgrade“ zu Zelda: Breath of the Wild, das kürzlich Teil der Gerüchteküche war, bekäme dadurch mehr Kontext.

Journalistin Laura Kate Dale erklärte hierzu, dass diese Technologie auch dazu genutzt werden könnte, die Dateigrößen moderner Spiele zu reduzieren, um sie auf kleinere Datenträger, wie die bisherigen Switch-Cartridges, anzupassen.

Ein Beispiel aus dem Patent zeige, dass ein Spiel mit nativen 4K-Texturen einen Speicherbedarf von 60 GB haben könnte, während eine Version mit 1080p nur 20 GB benötigen würde. Letztere würde sich somit auf einer Cartridge mit maximal 32 GB unterbringen lassen, während die Konsole die Inhalte dann wieder in Echtzeit auf 4K hochskaliert. Dale fügte hinzu, dass diese Technologie besonders bei der Portierung von Third-Party-Spielen auf die neue Konsole von Vorteil sein könnte.

Bereits im Rahmen der Gamescom soll Nintendo angeblich mit einer Tech-Demo der „Nintendo Switch 2“ beeindruckt haben, bei der eine Unreal-Engine-Demo von The Matrix Awakens mit einer Grafikqualität präsentiert wurde, die der von PlayStation 5 und Xbox Series nahekam – möglich gemacht wohl auch durch Nvidias DLSS. Auch eine Tech-Demo von Zelda: Breath of the Wild soll damals gezeigt worden sein.

via GameRant, VGC, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo