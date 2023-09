Still und heimlich: Nintendo soll Switch-Nachfolger bei der Gamescom demonstriert haben

Als kürzlich die Gamescom 2023 in Köln stattfand, gab sich auch Nintendo nach Jahren wieder die Ehre auf dem Showfloor. Viel Neues gab es für das öffentliche Publikum allerdings nicht zu sehen – man nutzte die Bühne für Community-Events rund um Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 und weitere bekannte Titel.

Switch-Nachfolger hinter verschlossenen Türen

Hinter verschlossenen Türen schien Nintendo aber sehr wohl noch spannende Enthüllungen gemacht zu haben. Wie Eurogamer berichtet, scheinen Entwicklerpräsentationen für den Switch-Nachfolger stattgefunden zu haben. Hier soll Nintendo Partnern Tech-Demos präsentiert worden sein, welche die Leistung der „Switch 2“ – wie Eurogamer die Nachfolger-Konsole in ihrem Artikel nennt – zur Schau stellten.

Eine der gezeigten Demos sei eine aufgebohrte Version des Switch-Launchtitels The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die darauf ausgelegt sei, die anspruchsvolleren Zielspezifikationen der Switch 2 zu erfüllen. Eurogamer weist darauf hin, dass es sich um eine technische Demo handle – es gäbe keinen Hinweis darauf, dass der Titel erneut veröffentlicht werde.

VGC pflichtet dem Eurogamer-Bericht bei und habe dafür eigene Quellen. Hier wird ergänzt, dass außerdem die Tech-Demo „The Matrix Awakens“, basierend auf der Unreal Engine 5, präsentiert worden sein soll. Abgestimmt auf die Zielspezifikationen der neuen Hardware.

Schon vor einigen Tagen hatte Jez Corden, Managing Editor bei Windows Central, eine ähnliche Meldung beim Kurznachrichtendienst X verbreitet. Er habe kürzlich „Gerüchte gehört“, wonach die „neue Switch möglicherweise hinter verschlossenen Türen“ bei der Gamescom gezeigt oder besprochen wurde.

Nintendo hat sich bislang nicht öffentlich zu einem Switch-Nachfolger geäußert. Erst kürzlich wiesen Medienberichte jedoch darauf hin, dass EntwicklerInnen bereits mit Dev-Kits versorgt worden seien. Eine Veröffentlichung der Konsole sei zudem für die zweite Jahreshälfte 2024 angedacht – alles Wissenswerte lest ihr hier.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft