Die Switch dominierte die japanischen Charts vor Weihnachten auf beeindruckende Weise

Bevor uns in Kürze die Verkaufszahlen aus Japan über die Weihnachten und Silvester erreichen, wollen wir einen Blick auf die Wochen zuvor werfen. Nachfolgend eine kleine Auswertung der Zahlen vom 2. Dezember bis zum 22. Dezember 2024.

In der Woche vom 2. Dezember bis zum 8. Dezember 2024 konnte Super Mario Party Jamboree die Spitze zurückerobern. Zuvor hatte Dragon Quest III HD-2D Remake die japanischen Charts dominiert. Super Mario Party Jamboree sollte auch die beiden Wochen vor Weihnachten an der Spitze stehen. Ein typisches Spiel für das Weihnachtsgeschäft, in dem Nintendo in Japan traditionell stärkste Kraft ist.

Es gab keine namhaften Neueinsteiger in der ersten Dezember-Woche und das änderte sich auch in der Woche vom 9. Dezember bis zum 15. Dezember nicht wesentlich. Hier war Fairy Tail 2 der wohl bekannteste Neuzugang, die Switch-Version ging allerdings nur 5.195 Mal über die Ladentheken, was nur für Platz 15 reichte. Stattdessen zogen – typisch in der Vorweihnachtszeit – Nintendo-Evergreens an: Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate oder Animal Crossing: New Horizons platzierten sich in den Top 10.

In der Woche vom 16. Dezember bis zum 22. Dezember zeigte sich dann das gewohnte Vorweihnachtsbild in Japan. Es ist keine Seltenheit, dass Nintendo in diesen Zeiten die Top 10 komplett vereinnahmt. Diesmal war es sogar die komplette Top 30. Kein Spiel in den Top 30 ist für eine andere Plattform als die Switch erschienen. Beachtlich.

Darüber hinaus knackte Animal Crossing: New Horizon vor Weihnachten die 8-Millionen-Marke. 8.008.343 bedeuteten auch, dass das Spiel jetzt das am häufigsten physisch verkaufte Spiel aller Zeiten in Japan ist. Darüber hatten wir bereits berichtet. Alle Charts und Platzierungen findet ihr in den Quellen.

