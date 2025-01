Indy und der quirlige Astro Bot bleiben in Deutschland die aktuellen Topseller

Nachdem Astro Bot im vergangenen Jahr die Krone der PS5-Charts in Deutschland wieder erobern konnte, gibt es diese auch in der ersten Verkaufswoche des Jahres, ermittelt von GfK Entertainment, nicht ab.

Der quirlige Roboter verteidigt die PS5-Spitzenposition dabei einmal mehr von Black Myth: Wukong, das im Dezember nachträglich seine physische PS5-Version* spendiert bekommen hat.

Im Gleichschritt marschiert Indiana Jones und der Große Kreis, der zweite Topseller der Woche. „Indy“ setzt sich den Hut in den Xbox-Series-Rankings auf und landet hier vor dem Landwirtschafts Simulator 25, der wiederum die PC-Charts dominiert.

Das PS4-Ranking kommt äußerst spannungsarm daher. GTA V, Minecraft und The Last of Us Remastered stehen hier auf dem Podium. Die meistverkauften „Nintendo Switch“-Titel bleiben ebenfalls unverändert Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. Wonder.

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames