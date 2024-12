PlayStation Plus im Dezember mit dem ersten und letzten Spiel von Luminous Productions

Zum Monatswechsel, als Sony die drei neuen Essential-Games für PlayStation Plus mitteilte, gab es anlässlich des 30. Geburtstags der PlayStation schon einen Ausblick auf die Klassiker, die zur Monatsmitte auf Premium-Abonnenten warten. Jetzt legte man das gesamte Line-up nach.

Ab dem 17. Dezember dürfen sich Extra- und Premium-Abonnenten unter anderem über Sonic Frontiers von SEGA und Forspoken von Square Enix freuen. Falls ihr das Square-Enix-RPG immer schon mal ausprobieren wolltet, bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit.

Forspoken ist das erste und letzte Spiel von Luminous Productions, einem ehemaligen Square-Enix-Studio. Nach Forspoken ist das Studio in Square Enix aufgegangen. Weitere Highlights im Line-up in diesem Monat aus unserer Sicht: Die Coffee-Talk-Games und A Space for the Unbound.

Die ganze Liste: