Nach fast 15 Jahren: PSP-Klassiker Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga erhält Lokalisierung

Der Publisher Refint/Games und Entwickler Falcom haben angekündigt, das Crossover-Kampfspiel Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga im kommenden Jahr weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs (via GOG, Steam und im Epic Games Store) zu veröffentlichen.

Das Spiel, das ursprünglich am 29. Juli 2010 für die PlayStation Portable in Japan erschien, wurde bisher nicht im Westen veröffentlicht. Die Neuauflage bringt das erste Mal eine lokalisierte Version mit englischer Sprachausgabe, darunter der bekannte Cast der Ys- und Trails-Reihe.

Die Entwickler beschreiben Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga als „ultimatives Traum-Crossover“ zwischen den zwei legendären RPG-Serien. In spannenden, temporeichen Kämpfen treffen beliebte Helden und Rivalen aus den Welten von Ys und Trails in the Sky aufeinander. Unterstützt werden sie von weiteren bekannten Charakteren aus verschiedenen Falcom-Titeln, die als Support-Charktere mächtige Boni liefern.

Die überarbeiteten Grafiken des Spiels unterstützen HD- und 4K-Auflösungen sowie 60 Bilder pro Sekunde. SpielerInnen können sich außerdem auf neue Features freuen, darunter Couch- und Online-Multiplayer-Modi.

Für PC-Fans gibt es zusätzliche Optionen wie Maus- und Tastaturunterstützung, anpassbare Seitenverhältnisse bis zu 21:9 und mehr. Eine umfangreiche Materialsammlung mit freischaltbaren Wallpapers und Soundtracks aus verschiedenen Falcom-Titeln rundet das Paket ab.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, Refint/Games, Falcom