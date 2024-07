Diese neuen Gashapon-Schlüsselanhänger von Nintendo sorgen derzeit für Aufsehen

Nintendo nimmt ständig neue Produkte in den Nintendo Stores in Japan in den Verkauf und oft können wir hier nur neidisch staunen. Einerseits bleiben viele Merchandise-Artikel in Japan, andererseits haben wir hierzulande sowieso keinen Nintendo Store. Gestern machten in Windeseile schicke Schlüsselanhänger in den sozialen Medien die Runde. Aus mehreren Gründen.

Einerseits, weil sie echt cool aussehen. Die „Controller Button Collection“ wird jetzt in Gashapon-Maschinen in den Nintendo Stores in Kyoto, Osaka und Tokyo zu haben sein. Die kleinen Anhänger sind Controller-Elementen von Super Nintendo, Super Famicom, Nintendo 64 und GameCube nachempfunden.

Wobei „nachempfunden“ nicht die richtige Vokabel ist. Im Gegensatz zur ersten Collection, die lediglich aus Nachbildungen bestand, sie die Bauteile der neuen Schlüsselanhänger nämlich echt. Wie Nutzer in den sozialen Medien berichten, kann man die Bauteile auseinander nehmen und in echten Controllern verwenden.

Weder Controller noch die Bauteile werden derzeit noch hergestellt, sodass die Gashapon-Maschinen in den Nintendo Stores jetzt als Ersatzteil-Lager dienen können. Ein Nutzer berichtet, er habe einen originalen Analogstick inklusive Gummi und Box aus der Gashapon-Maschine in seinen GameCube-Controller eingebaut. Die Anhänger werden von Bandai hergestellt – und offenbar wurde Bandai zu diesem Zweck mit alten Lagerbeständen beliefert.

Wenn ihr jetzt sagt: Super, gleich mal meinen Importhändler fragen – viel Erfolg. Medienberichte, die Nachfrage und die Vertriebsform – eben über einen Gashapon-Automaten – werden wohl nicht gerade für eine breite Verfügbarkeit der Schlüsselanhänger sorgen. Schon gestern gab es lange Schlangen. Schade!

via VGC, Bildmaterial: Nintendo