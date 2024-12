Lebensgroße Büste zu Black Myth: Wukong kostet ordentlich Kleingeld

Für den „Game of the Year“-Award hat es zwar nicht gereicht, trotzdem ging Black Myth: Wukong im Rahmen der Game Awards nicht leer aus. Neben dem Preis für den besten Action-Titel erfreute sich der chinesische Action-Hit am Publikumspreis.

Wenn auch ihr ein Fan des Spiels seid und eine satte Portion Kleingeld übrig habt, könnte der Big Bad Toy Store einen interessanten Merchandise-Artikel für euch in petto haben. Der Online-Store bietet nämlich eine lebensgroße und reichlich detailverliebte Büste des Protagonisten des Spiels an – ein echter Hingucker. Der einzige Haken: Mit 5.129,99 US-Dollar lässt sich das edle Stück ein ordentliches Sümmchen kosten.

Wer tatsächlich mit dem Gedanken spielt, zuzuschlagen, muss nicht gleich die komplette Summe auf den Tisch legen. Eine Vorbestellung ist unter Leistung einer nicht rückzahlbaren Anzahlung in Höhe von 1.026,00 US-Dollar möglich. Ob es das besser macht?

Die Büste wurde den Maßen des Protagonisten nachempfunden und wird daher als „lebensgroß“ beschrieben. Ihre Größe ist auch einer der Gründe, warum die Büste so teuer ist, immerhin misst sie stolze 101 cm in der Höhe und 91 cm in der Breite.

Außerdem besteht die Büste größtenteils aus Harz, mit einer Kombination aus Harz und Platinsilikon für die Haut des animalischen Helden. Um die Büste noch realistischer zu gestalten, wurde ihre Mähne zudem aus goldener Seidenwolle gefertigt. Vorbestellungen für die Büste sind ab sofort möglich und die Auslieferung wird für das letzte Quartal 2025 erwartet.

via The Gamer, Bildmaterial: Big Bad Toy Store; Black Myth: Wukong, Game Science