The Game Awards 2024: Diese Games sind mit Sicherheit dabei – und die Liste wird länger

The Game Awards stehen unmittelbar vor der Tür. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag können wir einmal mehr die Show aus Award-Verleihung, Ankündigungen und Werbung verfolgen und uns anschließend wieder kräftig darüber aufregen – oder sie als das nehmen, was sie ist.

Mehr als genug Fans freuen sich auf die Veranstaltung und sind nicht nur gespannt, welche Games welche Awards erhalten, sondern vor allem, welche aufregenden Neuigkeiten es gibt. Die Vorzeichen stehen gut, meinte VGC-Journalist Andy Robinson kürzlich. Worauf dürfen wir uns also freuen?

Wie in jedem Jahr steht das schon zu Teilen fest. Einige Entwickler und Publisher können und wollen die Beteiligung ihrer Games nicht mehr geheim halten. Ein paar Auftritte sind tatsächlich schon fix und hochoffiziell bestätigt!

Diese Auftritte sind gesichert

So werden wir einen ersten (hoffentlich ausgiebigen) Blick auf Borderlands 4 erhalten, das bei der Gamescom Opening Night Live 2024 relativ humorlos enthüllt wurde. Gleiches gilt für Mafia: The Old Country, das bei der Show im August den überraschenden Abschluss bildete.

Auftritte von Dying Light: The Beast sowie Mecha BREAK und Warframe sind ebenso bestätigt. Für euch aufregender sind da vielleicht die Dinge zu Palworld, die ihr „nicht verpassen wollt“ und natürlich der vierte und letzte Charakter des Year 1 Pass zu Tekken 8. Mutmaßlich ein Gastcharakter, die Gerüchteküche brodelt um Tifa oder Kazuma Kiryu.

In den nächsten beiden Tagen wird die Liste vermutlich noch ein bisschen länger. Wir werden diesen Beitrag dann aktualisieren. Der Rest ist nur Spekulation. Sehen wir den dritten Teil der Remake-Trilogie um Final Fantasy VII? Oder sogar Kingdom Hearts 4 wieder? Mal sehen.

