Stardew Valley verkaufte sich 2024 häufiger als einige der populärsten AAA-Games

2021 hat Eric „ConcernedApe“ Barone mit Haunted Chocolatier sein neues Spiel angekündigt. Aber Barone kann die Finger ebenso wie die Fans nicht von Stardew Valley lasse, wie sich in den Folgejahren zeigte, in denen er ständig an Updates für den Farming-Klassiker werkelte und dafür seine Arbeit an Haunted Chocolatier mehr als einmal aufschob.

Jetzt hat das beliebte Farming-Simulationsspiel (auch deshalb) einen neuen, beeindruckenden Meilenstein erreicht. Wie Barone mitteilt, hat sich Stardew Valley bis Dezember 2024 weltweit über 41 Millionen Mal auf allen Plattformen verkauft.

Seit seiner Veröffentlichung im Februar 2016 begeistert der Indie-Titel die Fans mit seinem charmanten Gameplay, seinen liebenswerten Charakteren und seiner gemütlichen Atmosphäre. Auch fast neun Jahre nach seinem Debüt ist Stardew Valley ungebrochen populär.

Laut der offiziellen Website entfallen von den 41 Millionen verkauften Exemplaren 26 Millionen allein auf die PC-Version, während 7,9 Millionen Spiele für Nintendo Switch verkauft wurden. Beeindruckend: Erst im Februar 2024 hatte Barone bekannt gegeben, dass Stardew Valley die 30 Millionen geknackt hat. Seitdem sind also weitere 11 Millionen (!) dazugekommen.

Damit hat sich Stardew Valley acht Jahre nach seiner Veröffentlichung allein 2024 häufiger verkauft als zahlreiche AAA-Veröffentlichungen, darunter Dragon Ball: Sparking ZERO, Silent Hill 2 Remake, Stellar Blade, Tekken 8 oder Dragon’s Dogma II – und etwa gleich häufig wie Black Myth: Wukong.

Updates kostenlos – er schwört

In diesem Jahr ist das lang erwartete Update 1.6 zum Spiel an den Start gegangen. Gleichzeitig hat Barone auf seinen Familiennamen geschworen, dass alle Updates zum Spiel auf Lebenszeit kostenlos bleiben werden. Vor einigen Wochen wurde eine zweite Konzerttour zum Spiel enthüllt.

Es sei schwer für ihn, Stardew Valley loszulassen, selbst wenn es nur temporär sei. „Stardew Valley ist ein großes und beliebtes Spiel, und ich habe eine starke Bindung dazu. Ich fühle mich auch allen Menschen gegenüber verpflichtet, die Stardew Valley im Laufe der Jahre gekauft haben und mir so die seltene Gelegenheit gegeben haben, ein Indie-Spieleentwickler zu sein“, so Barone in seinem Blog.

Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe