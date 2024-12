Eines der beliebtesten Switch-Games soll ein Upgrade für den Switch-Nachfolger erhalten

Über die gesamte Lebenszeit der Nintendo Switch hinweg hat Nintendo fleißig Spiele der letzten Generation auf die neue Konsole portiert. Das war aus zweierlei Gründen sehr willkommen bei Fans: Die Switch ist nicht abwärtskompatibel und die Wii U war ein Flop, sodass viele gute Spiele von vergleichsweise wenigen Nintendo-Fans gespielt wurden. Die Switch-Versionen korrigierten das.

Nun ist der Switch-Nachfolger erklärtermaßen abwärtskompatibel und die Switch hat sich massenhaft verkauft. Dass Nintendo die nächste Generation mit Portierungen und Remastern beginnt, steht also nicht unbedingt ganz oben auf der Wunschliste von Nintendo-Fans. Doch so soll es kommen, glaubt man aktuellen Gerüchten.

Diese deuten nämlich darauf hin, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Upgrade für die kommende Nintendo Switch 2 erhalten könnte. Ursprünglich im März 2017 als Launchtitel für Nintendo Switch und gleichermaßen auch noch für Wii U veröffentlicht, bekam „BOTW“ viel Lob von Fans und Presse und wurde letztlich auch eines der meistverkauften Nintendo-Spiele aller Zeiten. Bei über 32 Millionen Einheiten steht das Spiel.

Andererseits ist das Spiel auch acht Jahre alt – es haben schon jüngere Spiele ihre Remaster erhalten. Während Nintendo die neue Konsole noch nicht offiziell vorgestellt hat, kursieren zahlreiche Gerüchte und angebliche Leaks über Design, Hardware-Spezifikationen und potenzielle Launchtitel. Es gibt auch Spekulationen, dass ältere Spiele für die neue Hardware ein „Next-Gen-Update“ erhalten könnten.

Ein solcher Bericht stammt von dem bekannten Nintendo-Insider Samus Hunter, der kürzlich durch Xenoblade Chronicles X seine Glaubhaftigkeit untermauerte, ansonsten aber auch als relativ „wechselhaft“ gilt. Samus Hunter behauptet, dass eine überarbeitete Version von „BOTW“ für Nintendo Switch 2 in Arbeit ist, nachdem er bestätigte, dass es derartige Next-Gen-Updates geben würde. Wie genau im Falle von „BOTW“ damit verfahren werde, sei Samus Hunter aber nicht bekannt.

Fans erinnern sich: Berichten zufolge wurde Breath of the Wild bereits in einer speziellen Tech-Demo hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom 2023 gezeigt, um die verbesserten Hardware- und Grafikfähigkeiten der Switch 2 zu demonstrieren. Und dennoch: bisher sind das nicht mehr als Gerüchte.

via GameRant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft