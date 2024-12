Endlich ein konkretes Update: Stardew-Valley-Schöpfer spricht über Haunted Chocolatier

So richtig kann Eric „ConcernedApe“ Barone nicht die Finger von Stardew Valley lassen. Update um Update schraubt er am viele Jahre alten, aber nach wie vor beliebten Spiel. Es ist eben auch sein Baby. Dabei hat er schon vor langer Zeit Haunted Chocolatier angekündigt, sein nächstes Spiel.

Darauf warten Fans seit der Ankündigung 2021. Nach längerer Funkstille – mal abgesehen von kurzen Tweets zum Spiel – hat ConcernedApe jetzt ein umfangreiches Update zur Entwicklung in seinem Blog veröffentlicht. Neben wenigen neuen Screenshots ging er dabei vor allem auf die Gründe ein, warum die Arbeiten an dem Spiel zuletzt ins Stocken geraten sind.

Im Fokus standen für ihn demnach die Arbeiten am umfangreichen Update 1.6 für Stardew Valley. So weit, so bekannt. Dieses war ursprünglich als technische Überarbeitung für Modder gedacht, entwickelte sich jedoch zu einem viel größeren Projekt. Neben der Implementierung neuer Inhalte musste ConcernedApe auch Patches, Portierungen und Bugfixes betreuen. Während die PC-Version des Updates bereits im März 2024 erschien, wurden die Konsolen- und Mobile-Versionen erst im November veröffentlicht.

Diese Arbeiten nahmen einen Großteil seiner Zeit in Anspruch, weshalb die Entwicklung von Haunted Chocolatier vorübergehend in den Hintergrund trat. Es sei schwer für ihn, Stardew Valley loszulassen, selbst wenn es nur temporär sei. „Stardew Valley ist ein großes und beliebtes Spiel, und ich habe eine starke Bindung dazu. Ich fühle mich auch allen Menschen gegenüber verpflichtet, die Stardew Valley im Laufe der Jahre gekauft haben und mir so die seltene Gelegenheit gegeben haben, ein Indie-Spieleentwickler zu sein“, so Barone in seinem Blog.

Framework abgeschlossen

Trotzdem gibt es Fortschritte: ConcernedApe berichtet, dass er das grundlegende Framework von Haunted Chocolatier abgeschlossen hat. Nun widmet er sich dem Feinschliff, der Erweiterung und der Ausarbeitung von Details. Da es sich um ein Solo-Projekt handelt, bittet er die Fans weiterhin um Geduld. Wie schon bei Stardew Valley verzichtet er auf Crowdfunding oder Early-Access, um sich nicht unter Druck zu setzen. Updates zur Entwicklung könnten weiterhin unregelmäßig erscheinen, doch er betont, dass das Spiel keineswegs aufgegeben wurde.

In Haunted Chocolatier schlüpfen die SpielerInnen in die Rolle eines Chocolatiers, der eine Schokoladenfabrik und ein Geschäft in einem Spukhaus betreibt. Grafisch knüpft das Spiel an den charmanten Stil von Stardew Valley an, bringt aber frische Elemente und eine dunklere Atmosphäre mit.

Eric Barone beschreibt das Setting als eine Mischung aus der Energie des Mondes – im Gegensatz zur sonnigen Energie von Stardew Valley. Obwohl das Spukhaus und die Schokolade düster wirken könnten, soll das Spiel keineswegs negativ sein, sondern vielmehr mit seiner Einzigartigkeit punkten.

Das Spiel verspricht eine spannende Mischung aus altbekannter Atmosphäre und neuen Gameplay-Elementen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber die Community ist gespannt, welche kreativen Ideen ConcernedApe noch in das Projekt einfließen lässt. Seht hier den Ankündigungstrailer von 2021!

Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe