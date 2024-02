Stardew Valley: Endlich kommt Update 1.6 – neue Inhalte sollt ihr aber am besten selbst entdecken

Stardew Valley feiert bereits sein achtes Jubiläum und Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone hat diesen Anlass gefeiert, indem er einen Veröffentlichungstermin für das mit Spannung erwartete Update 1.6 seiner geliebten Farming-Simulation bekannt gegeben hat. Demnach wird das Update am 19. März für PCs erscheinen. Eine Veröffentlichung für Konsole und Mobilgeräte soll „so bald wie möglich“ folgen.

„Es ist der 8. Jahrestag von Stardew Valley“, schreibt Barone heute in einer feierlichen Nachricht, die er via Twitter teilte. „Vielen Dank für all die Unterstützung im Laufe der Jahre! Heute gebe ich das PC-Veröffentlichungsdatum für das Update 1.6 bekannt: 19. März. Konsole und Mobilgeräte folgen so bald wie möglich.“

Einige neue Inhalte

„Dieses Update fügt dem Spiel einige neue Inhalte hinzu“, fuhr Barone in einem ausführlicheren Beitrag via Steam fort. „Ich werde die Patch-Notes am Tag der Veröffentlichung öffentlich machen, aber ich denke, es würde euch mehr Spaß machen, das Update einfach zu spielen und alles selbst zu entdecken“, so Barone.

Und weiter: „Das Update funktioniert einwandfrei mit euren vorhandenen Speicherdateien, aber ich würde empfehlen, mit einer neuen Datei zu beginnen, um alle neuen Dinge in einen Kontext zu bringen (und weil es immer Spaß macht, eine neue Datei zu starten). Vielleicht möchtet ihr sogar mit dem neuen Farmtyp beginnen.“

Barone schließt: „Mit einem neuen Update am Horizont, einer weltweiten Konzerttournee, einem bald erscheinenden offiziellen Kochbuch und mittlerweile über 30 Millionen verkauften Exemplaren floriert Stardew Valley mehr denn je. All dies ist nur dank euch, den Spielern und Spielerinnen, möglich. Ich möchte einfach nur DANKE sagen.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe