SNK bestätigt die Entwicklung neuer Spiele zu Art of Fighting und Samurai Shodown

Joshua Weatherford von SNK hat im Rahmen der EVO 2024 bei einem Panel bestätigt, dass neue Serieneinträge zu Art of Fighting und Samurai Shodown geplant sind. Die Spiele befinden sich demnach bereits in Entwicklung.

„Es gibt eine Menge Dinge, die in Arbeit sind“, sagte Weatherford demnach. „Es gibt eine Menge Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Aber wir haben gesagt, und das versuchen wir auch – wir haben ein paar Projekte, die sehr weit in der Zukunft liegen – dass wir mehr und mehr Mitarbeiter einstellen wollen.“

„Eines der Projekte, über das hier [auf der EVO] viel berichtet wurde, ist die Ankündigung, dass wir ein neues Art of Fighting entwickeln werden. Man wird also South Town in seiner ganzen 70er-Jahre-Pracht wieder kämpfen sehen. Außerdem ist eines der Projekte, für das ich verantwortlich bin und das wir auch schon erwähnt haben, ein Samurai-Shodown-Action-RPG. Freuen Sie sich darauf, wir haben eine Menge Überraschungen auf Lager.“

Der verband die offenbar frühzeitige Ankündigung der Projekte auch gleich mit einem Jobaufruf: „Und wenn du ein Fan dieser Franchises bist und einen Job in der Entwicklung suchst, schick uns deine Bewerbungen, wir brauchen mehr Leute, die uns bei der Entwicklung dieser fantastischen Spiele helfen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leute in diesem Team.“

Samurai Shodown hat seine Wurzeln in den 90er-Jahren und hat 2019 mit „Samurai Shodown“ bereits ein Reboot erhalten. Die Reihe gilt als eine der ersten im Genre mit einem Waffen-basierten Kampfsystem. Mit The Art of Fighting hingegen belebt SNK eine recht alte Fighting-Serie wieder. Drei Ableger gab es, alle sind in den 90er-Jahren erschienen.

via Gematsu, Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK Corporation