Forspoken war das erste und einzige Spiel: Luminous Productions fusioniert mit Square Enix

Wie Square Enix Holdings bekannt gibt, fusionieren die hundertprozentige Tochtergesellschaft und das Entwicklerstudio hinter Forspoken – Luminous Productions – und die hundertprozentige Tochtergesellschaft Square Enix Corporation zum 1. Mai 2023.

Zur Stärkung von Square Enix

„Die Fusion ist Teil der Bemühungen von [Square Enix Holdings], die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungsstudios der [Square Enix]-Gruppe weiter zu stärken – ein Ziel, das in der aktuellen mittelfristigen Geschäftsstrategie festgelegt ist“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

„[Square Enix Corporation] hat zahlreiche AAA-High-Definition-Spiele entwickelt und besitzt eine Fülle von geistigem Eigentum und Inhalten“, wird in der Pressemitteilung weiter ausgeführt. „[Luminous Productions] ist inzwischen nicht nur mit den Kapazitäten zur Entwicklung von AAA-Titeln ausgestattet, sondern auch mit technischem Know-how in Bereichen der Entwicklung von Spiele-Engines.“

„Die Zusammenführung der beiden Unternehmen wird die Fähigkeit der [Square Enix]-Gruppe zur Entwicklung von [High-Definition]-Spielen weiter verbessern“, heißt es abschließend.

Luminous Productions kommentiert die Fusion via Twitter: „Sie haben vielleicht die Nachricht gehört, dass Luminous Productions mit Square Enix fusioniert. Ab dem 1. Mai wird unser talentiertes Team Square Enix beitreten, um SpielerInnen auf der ganzen Welt neue, innovative Spielerlebnisse zu bieten“, heißt es.

Bis dahin wolle man sich weiterhin ganz auf Forspoken konzentrieren und weiter an dem angekündigten Patch arbeiten, der die allgemeine Spielleistung verbessern soll. In Kürze soll es dazu neue Details geben. Auch der DLC „In Tanta We Trust“ steht noch in den Aufgabenlisten.

Als wir 2018 Luminous Productions gründeten, war es unsere Vision, AAA-Spiele zu entwickeln, die Technologie und Kunstfertigkeit miteinander verbinden, um völlig neue Spielerlebnisse zu bieten. Die Möglichkeit, genau das zu tun, war ein wahr gewordener Traum. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie diese Reise mit uns antreten und freuen uns darauf, als Teil der Square-Enix-Familie weiterhin neue Unterhaltung und Erlebnisse zu schaffen.

Das Thema Forspoken ist noch nicht durch

Das Medienecho zu Forspoken – der aktuelle Titel von Luminous Productions – reichte vom durchschnittlichen Isekai zum Spätzünder mit Reiz. Auf das Feedback der SpielerInnen reagierte das Team erst kürzlich. Pläne, an denen sich trotz der anstehenden Fusion offenbar nicht geändert zu haben scheint.

Gut so: Immerhin präsentierte der Titel kürzlich überraschend starke Verkaufsergebnisse. Nicht gut genug oder (wohl eher) insgesamt zu teuer für Square Enix. Forspoken, das seit dem 24. Januar für PS5 und PCs erhältlich ist, bleibt damit das erste und auch einzige Spiel von Luminous Productions.

Bildmaterial: Square Enix, Luminous Productions