PlayStation Plus feiert mit „Pokémon-MMO“ und PS2-Klassikern den 30. Geburtstag im Dezember

Wie immer dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus zum Monatsanfang über drei neue Games freuen. Welche das in dem Monat sind, in dem die PlayStation ihren 30. Geburtstag feiert, das teilte Sony jetzt mit.

Darüber hinaus teilte man diverse Aktionen und Aktivitäten mit der Community, die zur Feier von 30 Jahren PlayStation herhalten. Dazu gehören Turniere, ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, eine Demo zu Warhammer 40K Space Marine 2 für Premium-Abonnenten und ein erster Blick auf die „Premium“-Klassiker im Dezember.

Mit der Veröffentlichung von Sly 2: Band of Thieves und Sly 3: Honor Among Thieves sowie Jak & Daxter: The Precursor Legacy wird man am 10. Dezember den PlayStation-Geburtstag feiern. Die Spiele erhalten brandneue Trophäen. Das Line-up wird in einigen Tagen vervollständigt.

Das „Essential“-Line-up werdet ihr bereits ab dem 3. Dezember spielen können. Hier ist der Koop-Mega-Hit It Takes Two enthalten. Das bereits über 20 Millionen Mal verkaufte Spiel räumte 2021 bei The Game Awards in der „Game of the Year“-Kategorie ab, unter anderem gegen Metroid Dread und Resident Evil Village. Außerdem ist das einst als „Pokémon-MMO“ bekannt gewordene Temtem dabei.

Zusätzlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einen PlayStation Adventskalender. Dort verdient ihr mit euren erspielten Trophäen und täglichen Spielchen und Aktionen eine Vielzahl an Credits, mit denen ihr dann Lose für die Gewinnspiele kauft. Viel Spaß!

Ab dem 3. Dezember enthalten:

It Takes Two | PS4, PS5

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5

Temtem | PS5

