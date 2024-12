Okami Sequel: Kamiya bereut harsche Reaktion gegenüber Fan auf Twitter und schämt sich dafür

Nach der überraschenden Ankündigung eines Okami-Sequels bei The Game Awards sorgt Hideki Kamiya, der Schöpfer des Originals, nun erneut für Schlagzeilen – diesmal allerdings abseits des Spiels selbst.

Während er die Reaktionen der Fans auf die Rückkehr von Okami in den sozialen Medien, wurde Kamiya offenbar von einem Moment der Selbstreflexion überrascht. Ein emotionales Reaktionsvideo der Content Creatorin Skittzipoo berührte ihn zutiefst – gleichzeitig erkannte er die Person auch wieder.

Kamiya erinnerte sich daran, in der Vergangenheit unfreundlich auf Fragen derselben Person auf Twitter reagiert zu haben. Kamiya, bekannt für seine oft scharfe und direkte Art in den sozialen Medien ist, schrieb dazu: „Ich beobachtete die Reaktionen der Leute auf Okamis Ankündigung, als ich auf ein Video stieß, in dem eine Frau sehr emotional und überglücklich war, und das hat mich wirklich berührt.“

Und weiter: „Aber gleichzeitig kam sie mir irgendwie bekannt vor“, also habe er seinen Feed durchsucht „und festgestellt, dass sie mir in der Vergangenheit Fragen geschickt hatte. Aber als Antwort darauf habe ich sie grob beschimpft, und jetzt möchte ich mir selbst den Hals umdrehen …“

Dies schrieb Kamiya auf Japanisch auf seinem persönlichen Twitter-Account, übersetzt von Automaton Media. Er zitierte seinen eigenen Beitrag mit dem Profil seines neuen Studios Clovers und schrieb auf Englisch: „Ich schäme mich dafür. Es tut mir leid …“

Die aufrichtige Geste wurde von der Community wohlwollend aufgenommen und zeigt eine ungewohnte Seite des bei Twitter fast „berüchtigten“ Entwicklers. In den vergangenen Tagen ging Kamiya sogar so weit, zahlreiche Fans, die er in der Vergangenheit blockiert hatte, zu entblocken. Falls Kamiya euch in den letzten Jahren geblockt hat, schaut also doch mal auf seinem Profil vorbei. Vielleicht hat er auch euch entblockt.

Okami Sequel ist selbst für Kamiya ein Traum

Die Rückkehr zu Okami ist für Kamiya selbst ein wahrgewordener Traum. Wie er bereits kurz nach der Ankündigung erklärte, habe er nie damit gerechnet, die Geschichte der beliebten Reihe eines Tages fortsetzen zu können. In einem emotionalen Brief an die Fans betonte er, wie dankbar er all jenen sei, die dies möglich gemacht haben: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag wirklich kommen würde, an dem ich zu Okami zurückkehren und die Geschichte mit meinen eigenen Händen fortsetzen würde.“

Das neue Okami, das von Kamiyas neuem Studio Clovers Inc. entwickelt wird, befindet sich aktuell in den frühen Entwicklungsphasen. Ein Erscheinungsdatum oder Plattformen wurden noch nicht genannt. Das Originalspiel aus dem Jahr 2006 gilt bis heute als zeitloser Klassiker, der für seinen einzigartigen Stil, seine emotionale Geschichte und innovatives Gameplay gelobt wird.

Die Reaktion von Skittzipoo

Bildmaterial: Okami Sequel, Capcom, Clovers, M-Two, Machine Head Works