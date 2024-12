Daisy Ridley führt euch in die faszinierende Welt von Monster Hunter Wilds ein

Capcom hat einen neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds veröffentlicht, der sowohl eingefleischte Veteranen als auch Neulinge der Reihe in die faszinierende Welt von Monster Hunter einführt.

Als Erzählerin konnte dabei Daisy Ridley gewonnen werden, die euch auf eine Reise durch das Monster-Hunter-Universum mitnimmt. Ridley wurde als Rey in Star Wars: Das Erwachen der Macht und dessen Fortsetzungen bekannt.

Im Video wird der Balanceakt zwischen Mensch und Natur thematisiert und die beeindruckenden Kreaturen vorgestellt, die die Welt bevölkern. Zudem erfahren Fans mehr über die Rolle der Jäger und der Hunter’s Guild, deren Streben nach einem harmonischen Miteinander mit der Natur im Zentrum der Spiele steht.

Besonders spannend: Der Trailer gibt neue Einblicke in die Forbidden Lands, eine mysteriöse Region in Monster Hunter Wilds, die Fans erkunden werden. Das neue Serien-Flaggschiff erscheint am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und zählt zu den ambitioniertesten Titeln, die Capcom je veröffentlicht hat.

Rekordverdächtig schon vor dem Launch

Der japanische Entwickler und Publisher setzt große Hoffnungen in den Titel, nachdem Umsatz und Gewinn zuletzt rückläufig waren. Rekordverdächtige Beta-Zahlen auf Steam unterstreichen das enorme Interesse der Fans an diesem neuen Teil der Serie.

Für SammlerInnen hält Capcom außerdem einige besondere Editionen bereit. Wer nach einer schicken Version sucht, kann sich bereits jetzt die Steelbook Edition zu Monster Hunter Wilds bei Amazon für PlayStation 5* und für Xbox Series* sichern. Alternativ bieten Händler wie Media Markt* und Saturn* hierzulande auch die Lenticular Edition an, die für einen kleinen Aufpreis erhältlich ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom