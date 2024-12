Mit dieser emotionalen Nachricht feiert der Director die wundersame Rückkehr von Okami

Das war heute Nacht eine schöne Überraschung: Okami ist zurück. Capcom kündigte während The Game Awards eine Fortsetzung an, die unter der Leitung von Director Hideki Kamiya entsteht.

Kamiya hatte 2006 auch das Original als Director aus der Taufe gehoben, damals noch als eine der Führungskräfte von Capcom-Tochter Clover Studio. 2010 verließen Kamiya und andere Schlüsselmitglieder das Studio; Shinji Mikami gründete Tango Gameworks. Clover Studio wurde geschlossen.

Hideki Kamiya wurde spätestens bei Platinum Games bekannt, wo er Bayonetta erschuf. Seine frühen Werke wie Viewtiful Joe und Okami hat er aber nie vergessen. Oft genug hat er betont, dass er gerne wieder zu diesen Marken zurückkehren würde.

Mit einem rührenden Brief hat Kamiya jetzt eine Botschaft an alle Fans. „‚Bis zum nächsten Mal …‘ – Wie lange ist es her, dass die Geschichte damit endete? Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag wirklich kommen würde, an dem ich zu Okami zurückkehren und die Geschichte mit meinen eigenen Händen fortsetzen würde“, so Kamiya.

„Selbst in diesem Moment ist mein Körper erfüllt von einer vorsichtigen Überraschung, dass dies kein Traum ist, und einer Freude, die sich nicht in Worte fassen lässt“, so Kamiya weiter. „Alle, die so hart daran gearbeitet haben, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, die Freunde, die an mich geglaubt und sich bei Clovers Inc. versammelt haben, und vor allem die Stimmen so vieler von Ihnen, die Okami auch nach so langer Zeit noch unterstützt haben: All dies hat zusammen dieses Wunder geschaffen, für das ich zutiefst dankbar bin.“

Wie eine starke, aufgehende Sonne setze sich das Projekt jetzt in Bewegung. Es sei immer noch eine zarte Knospe, aber sie erblühe und man sei bereit, das neue Okami mit vielen bunten Blumen zu füllen und das Beste zu geben.

Okami, das 2006 erstmals veröffentlicht wurde, spielt in einer japanisch inspirierten Welt. Spielende übernehmen die Rolle von Amaterasu, die die Welt wieder zum Leben erwecken muss. Das Spiel wird bis heute für seinen unverwechselbaren Stil, seine emotionale Geschichte und seine innovativen Gameplay-Ideen gelobt.

