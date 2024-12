Nach Death Stranding könnten weitere PlayStation-Titel ihren Weg auf Xbox-Konsolen finden

In den letzten Wochen und Monaten sorgte eher der Umstand für Schlagzeilen, dass Xbox seine Titel für PlayStation verfügbar macht. Dabei scheint auch der umgekehrte Fall mehr und mehr zum Thema zu werden.

Erst letzten Monat erschien das frühere PlayStation-Exklusivspiel Death Stranding: Director’s Cut ohne große Vorwarnung auf der Xbox. Für viele Fans sicher eine überraschende Wendung, da es vorab keine offizielle Ankündigung für den Port gab.

First-Party-PlayStation-Titel wurden auch auf anderen Plattformen veröffentlicht: Serien wie God of War und The Last of Us erschienen auf PCs und LEGO Horizon Adventures erhielt einen Nintendo-Switch-Port, wobei eine Xbox-Version aktuell ebenfalls Teil der Gerüchteküche ist.

Nun könnten weitere exklusive PlayStation-Konsolentitel bald ihren Weg auf Xbox finden, wie Windows Central berichtet. Um welche Titel es sich konkret handeln soll, bleibt aktuell noch unklar, aber es handle sich wahrscheinlich um zeitlich begrenzte Exklusivtitel von Drittanbietern, die nach Ablauf ihrer ursprünglichen Verträge plattformübergreifend für Xbox erscheinen sollen.

Mögliche Kandidaten gibt es einige. Für Final Fantasy XVI gab es bereits Gespräche über eine mögliche Xbox-Version. Und während Stellar Blade offenbar eine PC-Portierung erhält, könnten gesunde Verkaufszahlen auch eine Xbox-Veröffentlichung wahrscheinlich machen. PlayStation-SpielerInnen freuen sich derweil über die baldige Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PlayStation 5.

