Neue Details: „Tales of“-Fans legen ihre Hoffnungen jetzt in das Tales of Festival 2025

Falls ihr zum Tales of Series 30th Anniversary Project Special Broadcast in dieser Woche mit handfesten, neuen „Tales of“-Ankündigungen gerechnet habt, wurdet ihr leider enttäuscht. Die Durststrecke nach Tales of Arise hält an. Aber es gibt (mal wieder) eine neue Perspektive.

Bandai Namco hat unlängst das Tales of Festival 2025 angekündigt und im Rahmen des Special Broadcast weitere Details zur Veranstaltung enthüllt, die am 7. und 8. Juni 2025 in der Yokohama Arena in Japan stattfinden wird.

Die jährliche Veranstaltung ist ein Muss für Fans der beliebten „Tales of“-Reihe, allerdings nicht unbedingt berüchtigt für großspurige Game-Enthüllungen. Meistens geht es um Merchandise, Panels und Persönlichkeiten. In diesem Jahr verspricht das Event allerdings aufgrund des 30-jährigen Jubiläums der Serie aufregend zu werden.

Das hoffen jedenfalls die Fans. Die bisher enthüllten Details deuten allerdings bisher auf ein ganz „normales“ Tales of Festival hin. Geplant sind demnach Auftritte von über einem Dutzend Synchronsprechern, die den Charakteren der Spiele ihre Stimmen verliehen haben. Fans dürfen sich auf Panels und spezielle Skits freuen, die einen Einblick hinter die Kulissen der Serie bieten.

„Remastered Project“ angelaufen

Eintrittskarten für das Festival gibt es in verschiedenen Kategorien: Premium-Tickets, die 16.000 Yen kosten und limitierte Merchandise-Artikel beinhalten, sowie reguläre Tickets für 13.000 Yen. Mitglieder des Asobi Store Premium Clubs können zwischen dem 24. Januar und 16. Februar 2025 an einer Lotterie teilnehmen, um Tickets zu erwerben. Ein allgemeiner Vorverkauf soll anschließend starten, weitere Details stehen noch aus.

Mit dem Jubiläum der Serie und dem laufenden „Tales of Series Remastered Project“ gibt es viel zu feiern. Im Januar erscheint Tales of Graces f Remastered, der Auftakt einer Reihe von Neuauflagen klassischer Titel. Laut Yusuke Tomizawa, dem General Producer der Serie, hat Bandai Namco eine spezielle Abteilung eingerichtet, die sich der langfristigen Neuauflage älterer Spiele widmet. Tomizawa erklärte, dass die Remaster „ziemlich regelmäßig“ erscheinen sollen, um sowohl neue als auch langjährige Fans anzusprechen.

