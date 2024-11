Nach Hi-Fi Rush und Co.: Nächster Xbox-Titel für PlayStation könnte in den Startlöchern stehen

Wie es aussieht, könnte Microsoft die nächste Veröffentlichung eines Xbox-Titels auf PlayStation-Plattformen vorbereiten. Das deutet jedenfalls Reddit-User draconis90 an, der „Age of Empires 2“-SpielerInnen mit einem PlayStation-Symbol neben ihrem Benutzernamen ausgemacht hat.

Age of Empires 2: Definitive Edition erschien 2019 für PCs, ehe der Titel 2023 seinen Weg auf Xbox-Konsolen fand. Die aufgefrischte Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers hat überwiegend positive Kritiken erhalten und ist bis heute eines der beliebtesten Spiele der langjährigen Serie.

Microsoft hat mit Updates und neuen Inhalten aus der anhaltenden Popularität von Age of Empires 2 Kapital geschlagen. Tatsächlich erscheint am 14. November ein neuer DLC in Form von Chronicles: Battle for Greece. Der neue DLC für Age of Empires 2 wird eine brandneue Kampagne und drei neue Zivilisationen enthalten. Vielleicht ja bald auch schon für PlayStation-SpielerInnen.

Microsofts Initiative, Xbox-Spiele auf PlayStation zu bringen, begann Anfang des Jahres mit vier Titeln. Sea of ​​Thieves, Pentiment, Grounded und Hi-Fi Rush wurden alle auf PlayStation portiert – mit Erfolg.

Erst kürzlich ist zudem das Xbox-eigene Call of Duty: Black Ops 6 für PS4 und PS5 erschienen. Im kommenden Jahr dürfen sich PlayStation-SpielerInnen dann noch über Indiana Jones und der Große Kreis, sowie Doom: The Dark Ages freuen.

via GameRant, Bildmaterial: Microsoft