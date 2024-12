Im Test! Indiana Jones und der Große Kreis ist eines der Highlights des Jahres

Titel Indiana Jones und der Große Kreis 9. Dezember 2024 Bethesda 9. Dezember 2024 Bethesda 9. Dezember 2024 Bethesda System Xbox Series, PC Getestet für Xbox Series X Entwickler MachineGames Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Der sympathische und äußerst charmante Archäologe Indiana Jones, verkörpert vom US-amerikanischen Schauspieler Harrison Ford, gilt bis heute als absolute Kultfigur der 80er- und 90er-Jahre. Neben etlichen Filmumsetzungen bekam Indy natürlich auch einige Ableger in Videospielform spendiert.

Diese Ableger, speziell die Point-and-Click-Titel „Fate of Atlantis“ und „The Last Crusade“, gelten bis heute als Meilensteine im Gaming-Sektor und können bis zum heutigen Tag eine große Fangemeinschaft vorweisen. Das letzte erschienene Abenteuer rund um den wohl berühmtesten Archäologen der Welt erschien im Jahre 2009 und war der Lego-Ableger „Lego Indiana Jones 2: Die neuen Abenteuer“. Ein neues Indy-Abenteuer in Spieleform war somit also längst überfällig, speziell da im Juni des Jahres 2023 erst ein hochkarätiger Kinofilm erschienen war.

Im Januar des Jahres 2021 verkündeten Lucasfilm Games und Bethesda Softworks dann das große Highlight. Denn die beiden Publisher gaben bekannt, dass man an einem Indiana-Jones-Videospiel arbeite. Dieses wird vom in Schweden ansässigen Entwickler MachineGames entwickelt und Todd Howard von Bethesda soll als ausführender Produzent fungieren. Dementsprechend groß waren dann natürlich auch die Erwartungen an das kommende Indy-Abenteuer. Das neue Indy-Abenteuer trägt den Titel „Indiana Jones und der Große Kreis„.

Am 9. Dezember 2024 war es schlussendlich so weit und der vielversprechende Titel erschien endlich für Xbox Series und PCs. Der Titel wurde ursprünglich als Exklusivtitel für Xbox und PCs angekündigt. Im Laufe der Entwicklung entschied man sich jedoch dafür, den Titel auch PlayStation-5-SpielerInnen zugänglich zu machen und so soll Indiana Jones und der Große Kreis im Frühjahr des Jahres 2025 auch für die aktuelle Sony-Konsole erscheinen.

Kann uns das spannende Abenteuer rund um den wohl bekanntesten und charmantesten Archäologen der Welt begeistern und den extrem hohen Erwartungen gerecht werden? Schnappt euch Peitsche und Hut und freut euch auf ein ausführliches Review.

Mysteriöser Kreis um die Welt

Die Handlung von Indiana Jones und der Große Kreis ist im Jahre 1937 angesiedelt. Unser Held begibt sich für diverse Untersuchungen in den Vatikan, nachdem er einen Eindringling und Dieb im Marshall College, seinem Arbeitsort, auf frischer Tat ertappte. Dieser Dieb entwendete ein seltenes Relikt aus dem Museum des Gebäudes und so macht sich Indy auf die Suche nach dem Dieb und dem gestohlenen Relikt aus längst vergangenen Tagen.

Doch das ist nur der Anfang der Geschichte, denn dieses Relikt stellt sich am Ende doch als mehr heraus, als es zuerst den Anschein macht. Auf der Suche nach dem Großen Kreis begibt sich unser Held quer um die Welt, um eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte aufzudecken. Liegt hier der Schlüssel zu unbegrenzter Macht verborgen oder handelt es sich um ein Rätsel, das man besser unentdeckt lassen sollte?

Ein spannendes Abenteuer voller Überraschungen, Herausforderungen und Rätsel liegt vor unserem Helden.

Knallharte Action in bester Indy-Tradition

Indiana Jones und der Große Kreis ist im Herzen ein klassisches Indy-Abenteuer, das am ehesten mit der Tomb-Raider-Reihe zu vergleichen ist. Erstmals spielen wir Indy hier jedoch aus der Ego-Perspektive, was speziell zu Beginn des Abenteuers für den ein oder anderen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig erscheinen könnte. Nach der ersten Spielstunde hat man sich jedoch daran gewöhnt und kann sich voll und ganz auf das äußerst spannende Abenteuer konzentrieren. Klettert man beispielsweise an der Peitsche, Leitern oder anderen Vorsprüngen entlang, schaltet das Spiel in die Third-Person-Perspektive. Ein nettes Feature, welches dem Geschehen die nötige Übersicht verleiht.

Den Widersachern kann Indy mit Fäusten, der Peitsche, dem Revolver oder allerlei anderen zweckentfremdeten Gegenständen zu Leibe rücken. Speziell die Faustkämpfe machen wirklich Spaß und lassen wahres Indy-Feeling aufkommen. Die Kampfmechaniken funktionieren einwandfrei und man hat eigentlich nur äußerst selten das Gefühl die Kontrolle über die Lage zu verlieren.

Auch die Rätsel kommen nicht zu kurz

Neben den zahlreichen Kämpfen, die man auf Wunsch natürlich zum Großteil auch per Stealth-Mechaniken umgehen kann, dürfen bei einem waschechten Indiana-Jones-Abenteuer natürlich auch die zahlreichen und abwechslungsreichen Rätsel nicht fehlen. Auch wenn diese zum großen Teil eher seicht und einfacher ausfallen, hat man dennoch stets das Gefühl, gerade wirklich in der Haut des wohl berühmtesten Archäologen der Welt zu stecken.

Neben den Hauptquests gibt es auch allerlei Sammelkram, den es zu entdecken gilt. Neben diversen Informationen, die die Story weiter vorantreiben, kann man per Kamera auch unzählige Fotos der verschiedensten Dinge machen. Diese bescheren uns Erfahrungspunkte, die man im weiteren Spielverlauf für diverse Upgrades wie beispielsweise mehr Ausdauer und mehr Energie eintauschen kann. Auch gibt es in der weitläufigen Spielwelt viele Dokumente mit nützlichen und interessanten Infos zu finden. Diese bescheren unserem Helden ebenfalls Erfahrungspunkte.

Auch die zahlreichen Nebenquests dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Denn neben den Hauptquests sind auch diese wirklich beeindruckend und oft umfangreicher gestaltet, als man im ersten Moment denken würde. Speziell die Nebenquests sollte man also auf jeden Fall spielen, denn sonst verpasst man einige spannende Momente des Indy-Abenteuers.

Gerade die wunderschön und extrem liebevoll gestalteten Locations lassen stets pures Indy-Feeling aufkommen und verleiten geradezu zum Erkunden und Entdecken. Genau das, was man von einem Indy-Abenteuer ja auch erwarten würde.

Optisch ein Augenschmaus auf höchstem Niveau

»Speziell die fantastische Beleuchtung, die die ohnehin schon extrem atmosphärischen Locations noch intensiver und realistischer erscheinen lässt, ist eine absolute Wucht.«

Vor allem optisch macht Indiana Jones und der Große Kreis wirklich einiges her. Speziell die fantastische Beleuchtung, die die ohnehin schon extrem atmosphärischen Locations noch intensiver und realistischer erscheinen lässt, ist eine absolute Wucht.

Obendrauf gibt es wunderschöne und knackig scharfe Texturen, die das Spiel förmlich erstrahlen lassen. Auch die Charaktermodelle wirken fantastisch gestaltet. Einzig und allein die Gesichtsanimationen hätten noch etwas Arbeit vertragen können, denn diese sind nicht ganz auf dem Niveau der restlichen optischen Präsentation.

Auf Xbox Series X lief der Titel stets mit butterweichen 60 Frames über den Bildschirm. Auf Wunsch gibt es sogar die Möglichkeit, ein optionales 4K-Texturen-Paket herunterzuladen. Dieses schlägt allerdings mit über 40 GB ordentlich auf die Festplatte. Sogar Xbox-Series-S-NutzerInnen können den Titel mit flüssigen 60 Frames spielen. Natürlich mit heruntergedampfter Optik. Fantastische Optimierung für ein spektakuläres Abenteuer also. Obendrauf darf man sogar Raytracing-Effekte auf der Xbox Series X bestaunen.

Auch tonal eine fantastische Spielerfahrung

Neben dem absolut ikonischen und allseits beliebten Indiana-Jones-Soundtrack von Hollywood-Komponist John Williams gibt es auch super abgemischte und zu jeder Zeit passende Soundeffekte um die Ohren geschmettert. Ein tonal wahrhaft spektakuläres Abenteuer, welches den Hollywood-Auftritten von Indiana Jones in nichts nachsteht.

Auch die Synchronisation von Indiana Jones und der Große Kreis ist absolut fantastisch ausgefallen. Im Original wird Indiana Jones von Troy Baker gesprochen. Absolut passend und unglaublich nahe an Harrison Fords Stimme, könnte man sagen.

Was mich aber noch mehr fasziniert hat, war die deutsche Synchronisation des Spiels. Denn obwohl ich eigentlich absoluter O-Ton-Verfechter bei Videospielen bin, habe ich dieses Abenteuer mit der deutschen Synchronisation genossen. Im Deutschen wird die Rolle von Indiana Jones von Florian Clyde gesprochen. Im ersten Moment hört man kaum einen Unterschied zu Wolfgang Pampel, welcher sonst die Sprechrolle für alle Harrison-Ford-Projekte übernimmt. Aber auch alle anderen Synchronsprecher haben eine fantastische Performance abgeliefert. Eine der besten deutschen Synchronisationen der Videospiel-Industrie der letzten Jahre, würde ich behaupten.

Ein waschechtes Indy-Abenteuer

Indiana Jones und der Große Kreis ist ein waschechtes Indy-Abenteuer, wie es im Buche steht und definitiv eines der Highlights in diesem Spielejahr. Mit tollen und spannenden Locations, die zum Erkunden einladen, vielen kleinen Details und Rätseln, die es zu finden gilt, und extrem spannenden und actiongeladenen Kämpfen bietet dieser Indy-Ableger alles, was man sich von einem hochkarätigen Abenteuer rund um den charmantesten Archäologen der Welt hätte wünschen können. Die Rätsel selbst sind zwar vielseitig, oft aber nicht übermäßig anspruchsvoll. Ein gutes Maß für ein Indy-Abenteuer, das eben auch für die breite Masse gedacht ist. Auch optisch und soundtechnisch spielt der Titel in der obersten Liga mit und kann speziell mit den wundervollen Lichteffekten und der fantastischen Synchronisation glänzen. Neben der originalen Synchronisation kann auch die deutsche Synchronisation überzeugen und bietet Indy-Feeling pur. Für Indiana-Jones- und Abenteuer-Fans à la Uncharted und Tomb Raider also ein wahrhaftiger Pflichtkauf. Für Game-Pass-Ultimate-Abonnenten ist Indiana Jones und der Große Kreis übrigens direkt im Abo spielbar.

Story Indiana Jones begibt sich auf der Suche nach einem gestohlenen Relikt in den Vatikan und entdeckt dort, dass es vielleicht doch mehr mit dem Relikt auf sich hat, als es zuerst den Anschein macht. Ist der Große Kreis der Schlüssel zu endloser Macht? Gameplay Actiongeladenes Abenteuer aus der Ego-Perspektive mit unzähligen Rätseln, einer relativ weitläufigen Spielwelt und viel zu entdecken. Ein wahrhaftiges Indy-Abenteuer. Grafik Spektakuläre Optik, die einem immer wieder den Atem raubt. Gerade die Lichteffekte untermalen das Geschehen fantastisch. Die wunderschönen Locations erstrahlen dank der Optik geradezu. Sound Der allseits bekannte und ikonische Indiana-Jones-Soundtrack von John Williams gepaart mit fantastischen Soundeffekten und tollen Synchronisationen untermalen das Spektakel wunderschön. Speziell die deutsche Synchronisation ist fantastisch ausgefallen. Sonstiges Die Gesichtsanimationen erreichen nicht ganz das Niveau der restlichen optischen Präsentation. Das ist sehr schade, da es sonst eigentlich nichts zu mäkeln gibt.

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames