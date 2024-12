Na endlich: Astro Bot knackt Meilenstein in Deutschland und befindet sich in illustrer Runde

Auf uns Deutsche ist in Sachen Videospielkauf ja vor allem auf zwei Dinge Verlass: das jährliche Call of Duty und das ebenso jährliche FIFA, neuerdings EA Sports FC. Ab und an beweisen wir auch Geschmack, so wie in den zurückliegenden Wochen.

Wie der Branchenverband game mitteilt, darf man jetzt für den zurückliegenden November nämlich einen „Sales Award“ in Gold an Astro Bot verleihen. Das bedeutet nicht weniger, als dass sich Astro Bot hierzulande seit seiner Veröffentlichung am 6. September kumuliert über 100.000 Mal verkauft hat. Wie ordnen wir das ein?

Das sind starke Zahlen! Zuletzt erreichten unter anderem Zelda: Echoes of Wisdom, Dragon Ball: Sparking ZERO! und Dragon’s Dogma II hierzulande diese Auszeichnung. Auch Final Fantasy VII Rebirth steht nach wie vor bei einem Gold-Award. Astro Bot befindet sich also in einer illustren Runde!

Landwirtschaft en vogue

Gleichwohl: Mit dem Landwirtschafts-Simulator 25 kann auch Astro Bot nicht mithalten. Die Simulation wird schon kurz nach ihrer Veröffentlichung mit Doppel-Platin für 400.000 Einheiten ausgezeichnet. Ein Phänomen. Avatar: Frontiers of Pandora erhielt für den zurückliegenden November außerdem den Platin-Award für inzwischen kumuliert 200.000 verkaufte Einheiten.

Astro Bot hat durchaus Chancen, noch höher zu klettern. Der „zweiten Hype“ rund um die The Game Awards 2024 herum sind in den aktuellen Zahlen noch nicht abgebildet. Auch das Weihnachtsgeschäft nur hälftig. Vielleicht kann Astro Bot also auch noch die 200.000 Einheiten knacken.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

